Chi ha vinto All Together Now 2021 bambini

All Together Now Bambini, chi ha vinto la puntata di Natale dedicata ai più piccoli? Scopriamo com’è andata la serata e la classifica.

La sera di Natale è andata in scena la puntata speciale di All Together Now dedicata ai piccoli talenti tra i 6 e 12 anni, che si sono sfidati in prima serata su Canale 5 per la finalissima che ha decretato il vincitore del programma. Scopriamo com’è andata la serata e chi ha vinto.

All Together Now Bambini: chi ha vinto

I bambini si sono sfidati cantando, per l’occasione, le più famose canzoni natalizie sotto gli occhi dei giudici J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. A trionfare è stato Carlo Antonio Fortino, un giovanissimo talento di appena 6 anni che vanta anche un passato nello Zecchino d’Oro. Il ragazzino viene da Montalto Uffugo, provincia di Cosenza, e ha battuto la concorrenza dei finalisti Marta Viola, Zac Efren Bunnao Domingo e Massimo Cerni, tutti parecchio più grandi di lui con un’età compresa tra gli 11 e i 12 anni.

Per Carlo Antonio Fortino non si tratta della prima esperienza in televisione, ma il bambino ad appena 4 anni ha già partecipato allo Zecchino d’Oro, quando ha cantato L’inno del girino insieme a Marta Sisto e Irene Lucarelli, senza però riuscire a trionfare. Stavolta l’epilogo è ben diverso e il bambino è riuscito a trionfare, il primo successo di un astro nascente della musica.

Ai tempi della sua esperienza allo Zecchino d’Oro, il bambino aveva un po’ parlato di sé, raccontando la sua passione per le macchinine e per il cinema. Possibile che, dopo due anni, queste passioni siano rimaste immutate, e che la sua cultura cinematografica si sia arricchita. Da grande vuole fare l’ingegnere, come suo padre, ma anche la carriera da cantante sembra decisamente probabile.

