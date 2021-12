Sissi quante puntate sono: trama

Martedì 28 dicembre fa il suo esordio su Canale 5 una nuova miniserie, Sissi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla serie evento con Dominique Devenport e Jannik Schumann.

Conoscete la storia di Elisabetta d’Austria-Ungheria e Franz Josef? È la storia della celebre Sissi, la cui vita movimentata è raccontata nella miniserie omonima in arrivo su Canale 5.

Sissi puntate

Martedì 28 dicembre ha inizio il breve viaggio nel mondo di Sissi. La miniserie omonima, che vede la protagonista interpretata da Dominique Devenport e il suo consorte con il volo di Jannik Shumann, si poggerà su fatti storici.

I diritti di trasmissione sono stati venduti in ben 120 Paesi e la serie sta ottenendo un gran successo in Germania, Francia e Austria. In totale sono stati prodotti sei episodi, racchiusi in tre appuntamenti:

Prima puntata, episodio 1-2: 28 dicembre 2021

Seconda puntata, episodio 3-4: 4 gennaio 2022

Terza puntata, episodio 5-6: 11 gennaio 2022

Sissi trama

La miniserie Sissi ripercorre la vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria. Muove i primi passi nell’adolescenza della futura sovrana. Al tempo la giovane rinuncia alla sua vita libera in Baviera, così da sposare Francesco Giuseppe I d’Austria.

Tutto cambia per lei in pochissimo tempo. Ciò che si ritrova a fronteggiare è una vita scandita da rigide regole. La sua quotidianità la vede costantemente osteggiata da una suocera intransigente, che limita enormemente la sua libertà personale. I sudditi la amano e osannano. Per loro è la donna più bella d’Europa. Profondi sono però i drammi personali che la segnano, per una vita scandita anche da malattie e gravi lutti.

Dove vedere Sissi

Chiunque voglia vedere la miniserie Sissi, la cui prima puntata va in onda martedì 28 dicembre 2021, potrà farlo collegandosi su Canale 5 alle ore 21.25. Gli episodi saranno però disponibili anche in streaming, così da essere recuperati in qualsiasi momento. Per farlo basterà accedere all’app Mediaset Infinity, disponibile su tutte le piattaforme: smartphone, tablet, notebook, Smart TV e console.

