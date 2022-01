L’11 gennaio andranno in onda gli episodi 5 e 6 di Sissi. La terza e ultima puntata della serie TV sarà ricca di colpi di scena. Scopriamo cosa succede

Atto finale per Sissi, la fiction in onda su Canale 5. L’11 gennaio andrà in onda la terza e ultima puntata che comprende gli episodi 5 e 6. Ricordiamo che la miniserie racconta la vicende della principessa e di Franz Josef. La protagonista è interpretata da Dominique Devenport e il suo consorte da Jannik Shumann. Tutti gli episodi poggiano su fatti storici, scopriamo cosa succede nella terza puntata.

LEGGI ANCHE: Chi è Franz in Sissi la serie, interpreta il marito della principessa

Anticipazioni Sissi terza puntata, episodio 5

Ultimi due episodi per la miniserie. Le anticipazioni della terza puntata svelano che nel quinto episodio Franz sopravvive all’attentato e si scoprirà che è stato Lajos a chiedere di uccidere l’imperatore. Fanny, scoperto tutto, va proprio dall’uomo e gli dice di scappare subito per evitare la morte.

Franz andrà in Lombardia per le insurrezioni e così Sissi tornerà ad essere da sola. Prestando servizio presso l’ospedale, l’imperatrice scopre che l’esercito austriaco si avvicina alla sconfitta. Per questo Sissi raggiunge Franz per consegnare una lettera del Conte Andrassy, ma l’uomo non vuole una trattativa con gli ungheresi. Quando scopre che Sissi è incinta, la accusa di essere stata infedele e che il figlio è del conte

L’episodio finale: cosa succede a Sissi e Fanny

Nel sesto e ultimo episodio Franz e Sissi partono per l’Ungheria dopo che l’imperatore ha deciso di dare fiducia alla sua donna. Lajos prova nuovamente ad uccidere Franz ma è lui a morire sotto i colpi di Andrassy. Il Conte Grunne scopre però il legame tra Fanny e Lajos grazie al ciondolo che nota addosso a quest’ultimo.

Nel frattempo Sissi deve fare i conti con le condizioni di salute della figlia Sophie che si ammala e muore. Il dolore è tremendo e segnerà inevitabilmente la sua vita. Riesce però a raggiungere Fanny in carcere. La donna è condannata a morte e dopo la conversazione con l’imperatrice viene impiccata. Stanco di combattere, Franz si lascia andare e si chiude nel silenzio.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI