Sissi, chi è l’attore che interpreta Francesco Giuseppe nella fiction di Canale 5? Scopriamo tutto quanto su Jannik Schumann.

Il mito dell’imperatrice ribelle più amata di sempre è arrivato anche in Italia. Mediaset ha puntato sulla fiction Sissi, incentrata sulla vita della celebre principessa. Nei panni della protagonista c’è la giovane attrice svizzero-americana Dominique Devenport, mentre al suo fianco nel ruolo di coprotagonista, come Francesco Giuseppe I detto Franz, c’è Jannik Schumann. Scopriamo tutto su chi è l’attore che interpreta Franz il marito di Sissi nella fiction di Canale 5.

Chi è Franz alias Francesco Giuseppe I in Sissi

Jannik Schuman nasce ad Amburgo il 22 luglio 1992, nei panni di Franz, soprannome di Francesco Giuseppe I, ha quindi 30 anni di età. Fin da giovanissimo, inizia a studiare recitazione, la sua passione. Già nel 2017 approda sul piccolo schermo alla tv tedesca interpreta diversi piccole parti in varie fiction. Il ruolo che lo consacra è quello di Nicolas nella serie Cyber Girls.

Da quel momento, l’attore diventa un volto abbastanza noto nella televisione tedesca. Al cinema è stato tra i protagonisti di “Spieltrieb”, co-protagonista di “LenaLove” e fra i protagonisti di Die “Mitte der Welt”. L’ultimo lavoro da attore è in qualità del marito di Sissi nella fiction omonima. Nel ruolo di Franz ha esordito lo scorso 12 dicembre in Germania, paese di produzione della serie, e ora arrivato anche in Italia, in prima visione su Canale 5.

Jannik Schuman fidanzato

Per ciò che concerne la sua vita privata, l’attore che interpreta Franz, il marito di Sissi, praticamente un anno fa, il 26 dicembre 2020, ha fatto coming out, pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto col suo compagno Felix Kruck. All’epoca nelle storie ha anche ringraziato i follower per l’apprezzamento ricevuto, dichiarando di non riuscire ad esprimere a voce i suoi sentimenti e di essere commosso per tutti i messaggi, i commenti e l’amore che dimostrato dai fan alla coppia.

