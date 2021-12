Martedì 28 dicembre 2021 fa il proprio esordio su Canale 5 la miniserie Sissi. Una produzione da ben 8 milioni di euro che ha portato alla realizzazione di sei episodi, racchiusi in tre puntate.

Ecco dove hanno girato Dominique Devenporto e Jannik Schumann, protagonisti della miniserie Sissi, che sta riscuotendo un enorme successo in Europa.

Sissi trama e cast

La miniserie propone un nuovo adattamento della vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria. Si basa su fatti storici, il che vuol dire che si distanzierà da quella visione artefatta dell’esistenza della sovrana. Vi furono amori ma anche numerosi drammi e tutto ciò sarà raccontato con attenzione, proponendo al pubblico una delle grandi storie dell’Ottocento.

Non mancano però delle sezioni romanzate e più distanti dalla realtà. Basti pensare a come la giovane e spensierata Sissi decida di lasciarsi tutto alle spalle per vivere il grande amore della sua vita con Francesco Giuseppe I d’Austria. Le cose non sono andate esattamente così.

Ciò che la miniserie fa, però, è prestare attenzione alla seconda parte della sua vita, caratterizzata da grandi drammi. Si va così dal rapporto conflittuale con la suocera e la corte alla perdita di due figli.

Ecco il cast di Sissi:

Dominique Devenport: Elisabetta d’Austria-Ungheria, Sissi

Jannik Schümann: Francesco Giuseppe I d’Austria

David Korbmann: Karl Ludwig von Grünne “Graf Grünne”

Désirée Nosbusch: Erzherzogin Sophie Friederike von Bayern

Tanja Schleiff: Sophie Esterházy-Liechtenstein

Julia Stemberger: Ludovika Wilhelmine von Bayern

Pauline Rénevier: Herzogin Helene “Néné” in Bayern

Marcus Grüsser: Hezorg Max Joseph in Bayern

Giovanni Funiati: Graf Andrassy

Paula Kober: Fanny

Yasmani Stambader: Bela / Lajos Farkas

Lasse Möbus: Graf Richard

Romy Schroeder: Marie

Marie Sophie von Reibnitz: Eugenie de Montijo

Sissi dove è stata girata

Le riprese della miniserie, che sta riscuotendo un enorme successo in Europa, sono state effettuate in location sparse per ben cinque nazioni del vecchio continente:

Lettonia

Lituania

Austria

Ungheria

Germania

Una produzione davvero ricca, che ha girato le scene ambientate nella Vienna storica principalmente a Vilnius e Riga. Una scelta dettata da motivi legati al budget stanziato per il progetto, pari a 8 milioni di euro. È così che la Hofburg di Vienna è stata rappresentata dalla Filarmonica Nazionale Lituana e dall’Università di Vilnius. Fanno da sfondo, inoltre, la residenza di Wurzburg e il Berchtesgadener Land.

