Chi è Rkomi: cosa vuol dire, fidanzata e quanto guadagna

Rkomi, scopriamo chi è uno dei volti principali della scena musicale di oggi, da dove viene il suo soprannome e i dettagli della sua vita privata e del suo patrimonio.

Tra i grandi protagonisti dell’attuale scena musicale italiana c’è sicuramente il rapper Rkomi, grande protagonista del 2021 con l’album Taxi Driver, che è stato un grandissimo successo sia di critica che di ascolti. Nel 2022 il rapper sarà anche protagonista al Festival di Sanremo, per coronare un’ascesa musicale che al momento sembra irrefrenabile. Scopriamo qualche dettaglio in più su Rkomi, dal significato del suo soprannome fino ai dettagli della sua vita privata e del patrimonio.

Rkomi, chi è e la vita privata

Innanzitutto, scopriamo cosa si cela dietro al soprannome del rapper: lo pseudonimo Rkomi viene dal nome vero del cantante, Mirko, letto però dal centro della parola. Svelato il segreto del soprannome, non possiamo fare altrettanto però con la vita sentimentale del cantante, che rimane gelosamente custodita. Rkomi non svela infatti molti dettagli sulla sua vita privata, non sappiamo dunque se sia single o se abbia una fidanzata. Per ciò che concerne la sua sfera privata, il cantante ama parlare più che altro del suo rapporto con altri cantanti con cui ha stretto importantissimi rapporti di amicizia come Tedua o Ernia.

Rkomi, quanto guadagna

È difficile stabilire con esattezza i guadagni del cantante, che oscillano ovviamente a seconda del successo dei suoi lavori. Le statistiche mostrano che solo tramite il proprio canale YouTube, Rkomi guadagna tra i 15 e i 75mila euro al mese. Tuttavia, i guadagni più grandi vengono sicuramente dai suoi album, che hanno riscontrato un successo crescente. Dove gli occhi non arrivano risale al 2019 ed è il CD che lo ha lanciato definitivamente, seguito da Taxi Driver che ha segnato la sua consacrazione.

