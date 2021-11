Marracash origini, curiosità e che lavoro faceva

By

Marracash, scopriamo alcune curiosità sul noto rapper tra cui le sue origini e che lavora faceva prima del successo nel mondo della musica.

Dopo lo straordinario successo di Persona, suo precedente album, Marracash è pronto a tornare col suo nuovo Cd, Noi, loro, gli altri, in uscita questa notte all’1:00 su tutte le piattaforme digitali. Per l’occasione, andiamo a scovare alcune curiosità sul rapper, tra cui le sue origini e che lavoro faceva prima del successo.

Marracash, le sue origini e che lavoro faceva

Il vero nome di Marracash è Fabio Bartolo Rizzo, è nato il 22 maggio 1979 a Nicosia, un piccolo comune siciliano in provincia di Enna. Sua madre faceva la bidella di lavoro, mentre il padre il camionista, dopo la primissima infanzia in Sicilia la famiglia Rizzo si sposta a Milano dove vive in diversi appartamenti di fortuna, tra cui anche un monolocale che ospitava il padre e altri cinque colleghi di lavoro.

Prima del successo nel mondo della musica, Marracash ha ottenuto il diploma di perito elettronico e ha lavorato come magazziniere. Poi è arrivata la musica, che è diventata l’intera vita dell’artista.

Marracash: le curiosità su di lui

Partiamo dal nome, che tra l’altro ha anche generato diverse domande sulle sue origini. Il cantante ha assunto il nome d’arte Marracash perché da piccolo, a causa dei suoi lineamenti, gli altri bambini lo chiamavano marocchino. Da qui anche le tantissime domande sulle sue origini. Prima di questo pesudonimo, il cantante ha usato il nome Juza delle nuvole, tratto da Ken il guerriero.

Il cantante, inoltre, è affetto da una forma di disturbo bipolare poco accentuata, un tema che lo stesso artista affronta diverse volte nei suoi brani. L’artista non vede di buon occhio nemmeno i social, che descrive in maniera negativa e di cui fa poco uso.

