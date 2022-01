Roberto Bolle Danza con me: ospiti e scaletta

Roberto Bolle sarà ancora protagonista di Danza con me, lo show che aprirà il 2021 su Rai1: vediamo gli ospiti e la scaletta di questa edizione.

Anche quest’anno torna lo show di danza di Roberto Bolle, che in prima serata il 1 gennaio 2022 su Rai1 sarà protagonista di Danza con me. Anche quest’anno ci saranno tantissimi ospiti provenienti da ogni settore dello spettacolo nello show che sarà condotto dalla splendida Serena Rossi. Vediamo dunque chi c’è nello spettacolo di danza del 1 gennaio

Danza con me: ospiti e scaletta

Saranno tantissimi gli ospiti di eccezione che animano la serata insieme a Roberto Bolle e Serena Rossi. Tra questi Lillo, uno dei comici più amati e divertenti della televisione italiana, pronto a intrattenere con i suoi simpatici sketch il pubblico. Un ospite veramente eccezionale è senza dubbio l’attore hollywoodiano John Malkovich, che sul palco porta una piece teatrale insieme agli artisti Igudesman and Joo.

Non finiscono qui però le sorprese per questa serata: Ornella Vanoni guida un’inedita compagnia di ballo che annovera grandi nomi dello spettacolo come Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo. Poi sul palco spazio a Colapesce e Dimartino, Jasmine Trinca e Alessandro Borghi (la fidanzata dell’attore è una star di Instagram), reduci dal film Supereroi, e il comico Valerio Lundini, che presenta un inedito e inusuale sguardo sul mondo della danza.

Ancora molti gli ospiti della serata, alla Prima Ballerina del Bolshoi di Mosca, Svetlana Zakharova, a Marianela Nunez. Virna Toppi e Nicoletta Manni. Tantissime le esibizioni sia musicali che danzanti per animare la serata, con Roberto Bolle che ha riunito alcuni dei nomi più importanti della danza mondiale. L’appuntamento è su Rai1 con uno show decisamente da non perdere.

