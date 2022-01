Fioretta Mari attrice, regista e docente in diverse scuole di recitazione resta nota al pubblico tv per essere la prof di Amici. Vediamo cosa fa oggi

Fioretta Mari è la storica professoressa delle prime edizioni di Amici. Il talent che nella prima stagione portava il nome di Saranno Famosi, aveva al tempo degli esordi anche la categoria recitazione oltre a danza e canto. La Mari ha insegnato dizione per cinque anni, dal 2002 al 2009, affascinando allievi e pubblico con le sue lezioni sulle basi di una corretta pronuncia delle parole più utilizzate nella vita quotidiana.

Fioretta Mari ieri, la carriera e l’incidente

Fioretta Mari, nome d’arte di Fioretta Manetti, è nata a Firenze nel 1942. É dunque di origini toscane anche se il padre è fiorentino e la mamma siciliana. Sono stati i genitori ad inculcarle la passione per il mondo del teatro. È stata infatti attrice fin da bambina recitando con grandi icone del palcoscenico come Vittorio Gassman e Massimo Troisi.

Nel corso della sua lunga carriera l’ex prof. di Amici è stata anche regista e doppiatrice. Ha recitato in oltre 150 spettacoli teatrali in Italia e all’estero arrivando ad insegnare a New York la Commedia dell’Arte. Ha preso parte anche a fiction tv di successo come le Ragioni del cuore e fratelli detective. Al cinema è stata nel cast di Un amore così grande e Sharm el-Sheikh.

È però sul set del film Al posto Tuo, sul grande schermo nel 2016, che Fioretta Mari è stata coinvolta in un brutto incidente. Come raccontato dalla stessa attrice a Vieni da Me, è accaduto durante una giornata di riprese, una botola era coperta da una telo, l’ex prof di Amici non ha percepito che ci fosse un dissesto del terreno ed è caduta nel cunicolo. Trasportata in ospedale per un trauma cranico, ha trascorso qualche ora in coma per poi riprendersi brillantemente.

Fioretta Mari oggi

Fioretta Mari oggi resta un punto di riferimento del settore. Continua ad insegnare recitazione da libero professionista e ha calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani. Oggi l’ex prof. di Amici sta girando un film per il grande schermo “Uomini da Marciapiede”, che con ironia affronta la passione che gli italiani hanno per il calcio celebrando la vittoria dell’Italia agli ultimi Europei (nel cast Clementino). L’attrice trascorre il tempo libero nella sua casa nelle campagne toscane e si gode l’affetto dei suoi famigliari, in particolare di sua figlia astro nascente della musica.

