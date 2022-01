Giuseppe Maggio chi è la fidanzata Susanna conosciuta grazie al destino

La fidanzata di Giuseppe Maggio è Susanna Mazzoncini. I due si sono conosciuti per uno scherzo del destino ma stanno ancora insieme?

Giuseppe Maggio è fidanzato con Susanna Mazzoncini. L’attore oggi impegnato nella promozione del film Netflix “4 metà” e deve la sua love story anche allo zampino del destino che sorride spesso all’amore.

Chi è la fidanzata di Giuseppe Maggio

Susanna Mazzoncini, molto riservata, è avvolta da un alone di mistero. Non ha reso nota la sua età, avrà meno di 30 anni, ha studiato a prima alle Università Roma Tre e Sapienza per poi ottenere un master alla New York University. Stando al suo profilo Linkedin di lavoro fa la Marketing Executive & Projects Co-Ordinator for Partnerships at Bookassist. Dal suo profilo Instagram si deduce che tra le sue passioni ci siano i viaggi e l’arte.

Giusuppe Maggio e la fidanzata: la storia d’amore

Grazie al destino Giuseppe Maggio ha conosciuto la sua fidanzata Susanna nel 2018 sul set della serie Baby, ma come detto non è un’attrice nè fa parte dello spettacolo. I due sono sempre stati bene insieme e sono apparsi più innamorati che mai anche alla premiere del film sul Più bello. L’ultimo scatto che li ritrae assieme risale a questo novembre in cui la Mazzoncini sul suo profilo Instagram ha fatto gli auguri al suo fidanzato.

Non sono stati più postati scatti di coppia, nemmeno durante queste feste natalizie. Il dettaglio ha fatto preoccupare diversi follower, si chiedono infatti se Giuseppe Maggio e la sua fidanzata Susanna stanno ancora insieme. La risposta è sì. A dispetto delle illazioni Giuseppe Maggio e la fidanzata Susanna sono apparsi insieme felici nelle storie Instagram. L’attore ha condiviso un video dove appaiono in vacanza in Austria, a Seefeld sulle Alpi Tirolesi.

