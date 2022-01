Il domani tra di noi: dove è stato girato

Dov’è stato girato Il domani tra di noi, la storia di sopravvivenza con Idris Elba e Kate Winslet, datata 2017? Scopriamo insieme.

Il domani tra di noi è un film del 2017 diretto da Hany Abu-Assad, con Idris Elba e Kate Winslet, tratto dal romanzo del 2011 di Charles Martin Le parole tra di noi (in originale The Mountains Between Us, che è anche il titolo inglese del film).

La trama vede i due protagonisti conoscersi per caso in un aeroporto nell’Idaho e dover viaggiare assieme fino a Denver: entrambi hanno fretta di raggiungere il Colorado, così dopo che il loro volo è stato a cancellato a causa del meteo affittano un piccolo aereo privato, ma durante la traversata il pilota ha un malore e il velivolo precipita. I due restano così bloccati, feriti, sulle montagne degli Stati Uniti, in attesa dei soccorsi.

Dov’è stato girato davvero Il domani tra di noi

L’ambientazione del film nella fiction cinematografica è quella degli Stati Uniti nord-occidentali, che vanno dall’Idaho, da cui decollano i due protagonisti di Il domani tra di noi, e il Colorado, dove devono atterrare. Le montagne in questione si troverebbero quindi in uno di questi due stati o nei vicini Wyoming e Utah.

Nella realtà, però, il film è stato girato altrove. L’aereoporto da cui decollano non si trova nell’Idaho, ma a Vancouver, nel Canada occidentale (anche se alcune scene provengono dal vicino aeroporto di Abbotsford), mentre le scene sulle montagne hanno come location delle zone al confine tra Alberta e Columbia Britannica, come ad esempio Invermere e il Panorama Mountain Village, sempe in Canada.

