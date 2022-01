Clemente Mastella e Sandra Lonardo, insieme da oltre 40 anni e una vita dedicata alla politica. Scopriamo chi è la moglie del sindaco di Benevento

Clemente Mastella è uno dei politici italiani più noti nel nostro Paese. Dopo la laurea in Filosofia all’Università degli Studi di Napoli Federico II e una breve esperienza da giornalista, si è dedicato alla politica. La sua prima candidatura risale al 1976 quando fu eletto deputato. Una lunghissima carriera che dura ancora oggi come sindaco di Benevento e dopo innumerevoli ruoli ricoperti. Da sempre accanto a lui c’è Sandra Lonardo, scopriamo chi è la moglie di Clemente Mastella e il loro patrimonio.

Chi è Sandra Lonardo moglie Clemente Mastella e patrimonio

Dopo aver trascorso l’infanzia a Ceppaloni, in provincia di Benevento, Sandra Lonardo ha vissuto dai dodici ai diciassette anni negli Stati Uniti. Tornata in Italia si diploma e poi si laurea in Filosofia. È proprio in quegli anni che conosce Clemente Mastella e si fidanza, di nascosto, come dichiarato dallo stesso politico. Poi l’ufficializzazione e il matrimonio avvenuto nel 1975.

Clemente Mastella e Sandra Lonardo hanno tre figli: Elio, Pellegrino e Sasha, ragazza bielorussa adottata nel 2003 dopo una lunghissima battaglia. Nel 2009 sono diventati nonni. Nel corso degli anni la donna non mette da parte la sua attività politica e nel 2005 viene eletta presidente del Consiglio regionale della Campania, incarico che terrà fino al 2010. Dal 2018 è senatrice della Repubblica eletta nel collegio proporzionale Avellino-Benevento.

La lunga vita in politica di Clemente Mastella e Sandra Lonardo ha sempre attirato l’attenzione sui guadagni della coppia. Difficile individuare in maniera chiara il patrimonio ma grazie ad alcuni dati pubblicati dal Comune di Benevento è possibile conoscere il reddito di Clemente Mastella. Nel 2019 il sindaco della città ha dichiarato di essere proprietario di sette immobili e nel 2017 di avere un reddito annuo di 209 mila euro. Grazie a Il Sannio Quotidiano è possibile scoprire invece che la moglie Sandra Lonardo nel 2018 ha dichiarato un reddito di 105 mila euro e nel suo patrimonio è entrata una Audi A1 che ha sostituito una Smart.

