Anticipazioni Uomini e Donne Gemma: un ex all’Isola mentre Giorgio torna al Trono Over?

Uomini e Donne, vediamo cosa ci aspetta il possibile ritorno di Giorgio al Trono Over e l’avventura di un ex della dama Gemma all’Isola dei Famosi.

In questi giorni di pausa, non si fermano le curiosità che circondano il mondo di Uomini e Donne. Il programma attualmente è fermo per le vacanze natalizie, riprenderà con la fine delle feste lunedì 10 gennaio. Molte trame attendono di arrivare a compimento col ritorno delle trasmissioni, tra le situazioni più incerte c’è sicuramente quella di Gemma, che sta vivendo una frequentazione complicata con Leonardo.

In attesa di tornare a vedere le avventure della dama, un ex della donna potrebbe presto rivedersi in televisione, in particolare all’Isola dei famosi. Intanto, potrebbe esserci un importante ritorno nel trono Over.

LEGGI ANCHE: Uomini e donne, coppia storica al burrascoso capolinea, per l’altra aria di nozze

Anticipazioni Uomini e Donne, un ex di Gemma all’Isola?

Manca ancora un po’ per vedere la nuova edizione dell’Isola dei famosi, eppure già iniziano a girare le prime indiscrezioni circa i naufraghi che prenderanno parte al programma. Tra i possibili protagonisti c’è anche un ex della celebre dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani: si tratta di Nicola Vivarelli, conosciuto come Sirius, che in diretta su Rtl 102.5 si è candidato per prendere parte al programma, svelando anche che avrebbe potuto partecipare al GF Vip. Presto quindi rivedremo Sirius in televisione? Bisognerà ancora attendere per scoprirlo, ma intanto Sirius ha espresso la propria candidatura con forza.

LEGGI ANCHE: Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

Anticipazioni Uomini e Donne, le ultime su Gemma

Intanto, col ritorno delle trasmissioni potrebbe essere il rientro nel programma di un volto conosciuto al pubblico del dating show di Canale 5: si tratta di Giorgio Manetti, un altro storico ex di Gemma Galgani, che potremo rivedere quindi presto nel parterre. Secondo le anticipazioni su Uomini e Donne in realtà non trapela nulla su questo graditi ritorno del cavaliere al Trono Over, nonostante le voci da tempo continuino ad essere indistinti. Bisogna perciò attendere per avere eventuali conferme a cui noi non crediamo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI