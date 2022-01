Chi è la fidanzata di Pif, splendida mamma di sua figlia

Riservata e attenta alla privacy, scopriamo la donna che ha cambiato la vita di PIF. Chi è la fidanzata e la mamma della sua adorata figlia

Dopo una lunga relazione con Giulia Innocenzi e alcune voci su flirt mai confermati, PIF, soprannome di Pierfrancesco Diliberto, ha spiazzato tutti mostrandosi di recente con la nuova fidanzata. È stata la prima volta ed è accaduto al Festival del Cinema di Roma. Un momento davvero particolare per la coppia che finora aveva tenuto il massimo riserbo sulla relazione. Scopriamo chi è la fidanzata di PIF e tutto sulla nascita della figlia.

LEGGI ANCHE: PIF perché si chiama così: la curiosità sul conduttore e l’intuizione di un collega

Chi è la fidanzata di Pif

Nabila Ben Chahed è il nome della fidanzata di Pif. I due sono apparsi ufficialmente insieme ad ottobre 2020 quando si sono presentati mano nella mano sulla passerella della Festa del Cinema di Roma. In precedenza alcune foto paparazzate avevano mostrato la donna in dolce attesa. La coppia infatti ha una bambina, Emilia, nata ad agosto 2020. Le prime foto insieme di Pif e Nabila Ben Chahed risalgono invece ad aprile 2019 e si ipotizza che la relazione fosse nata proprio in quei giorni. In realtà altre fonti parlano di una relazione nata dal 2018 sottolineando che Nabila non fa parte del mondo dello spettacolo.

Osservando l’account Instagram ufficiale della fidanzata di Pif, sono tanti gli scatti di vita quotidiana che immortalano la coppia e la splendida figlia. Pochi invece i dettagli sul lavoro della donna. Dalla biografia è possibile conoscere che Nabila Ben Chahed è di origini torinesi e che vive a Roma. Nel suo profilo è presente il link a Refugees Welcome Italia, organizzazione che promuove la mobilitazione dei cittadini per favorire l’inclusione sociale di rifugiati, rifugiate e di giovani migranti arrivati in Italia come minori soli non accompagnati.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI