Kalipè significato: perché il programma si chiama così

Il palinsesto Rai si arricchisce per la secondo canale della rete di uno show fuori dai consueti schemi: Kalipè. Condotto da Massimiliano Ossini è un nuovo modo di intendere la divulgazione scientifica, con l’obiettivo di raccontare il Pianeta nella sua interezza. Ossini, dallo studio più alto del mondo, lo Skyway Monte Bianco, porta così lo spettatore alla scoperta di Tabernas (Spagna), in Islanda e in Toscana. Tra gli ospiti Nek.

Kalipè che significa

Kalipè è un termine in utilizzato nelle zone dell’ Himalaya (Nepal) ed è rivolto a chi si incammina verso le montagne. È un bell’augurio di viaggio, il significato letterale di Kalipè è “cammina a passo corto e lento“. Non a caso chi vive la montagna, da alpinista o visitatore esperto, si pone sempre due decisioni: l’ansia di raggiungere la vetta ad ogni costo tutti i costo o un cammino programmato.

Viene facile dedurre che scegliere il passo lento, sullo stile himalaiano, durante il cammino regala la possibilità unica di avere uno sguardo sul paesaggio così da poter non dimenticare mai l’emozione del viaggio. Il programma di Massimiliano Ossini si chiama Kalipè perché il conduttore è appassionato da sempre di montagna come spesso dimostrato al timone di Linea Bianca.

