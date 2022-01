Biancaneve e il cacciatore è una trilogia? Tutta la storia

Biancaneve e il cacciatore è un film del 2012 che prova ad adattare in maniera intrigante e innovativa la celebre fiaba di Biancaneve e i sette nani. Tutto ciò con un cast d’eccezione, che vanta Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron, tra gli altri.

Scopriamo qual è la storia raccontata in Biancaneve e il cacciatore. Una pellicola che ha un sequel e dovrebbe far parte di una trilogia. Ci sono speranze di vedere il terzo film al cinema? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo particolare adattamento.

Biancaneve e il cacciatore, la storia

Ancora un adattamento della celebre fiaba dei fratelli Grimm, che stavolta vede Kristen Stewart negli abiti di Biancaneve. Vediamo Eleanor, regina del regno di Tabor, pungersi mentre ammira una rosa che sboccia in inverno. In quel momento la sovrana esprime il desiderio d’avere una figlia, che sia bianca come le nave, dalle labbra rosse come il sangue, i capelli neri come le ali di un corvo e il cuore forte come la rosa. Il suo sogno si avvera ed è così che nasce Biancaneve.

La sua gioia, così come quella del re Magnus, dura ben poco. La regina si ammala e muore. In seguito il sovrano deve fronteggiare una guerra contro un’avanzata di oscuri guerrieri. Il re ha la meglio e libera la loro prigioniera, la splendida Ravenna, che poi sposerà. La donna si rivela però essere una potente maga e vero capo dell’Armata Oscura. Uccide il re dopo averlo sposato e prende possesso del regno. Biancaneve, legittima erede, viene catturata e rinchiusa in una torre per molti anni.

Tabor intanto cade in rovina. La sovrana sfrutta le belle e giovani ragazze del posto per prosciugarne la gioventù e assorbirla. Apprende però che l’ormai maggiorenne Biancaneve è destinata a sconfiggerla, a meno che non riesca a consumare il suo cuore. In questo modo diventerà immortale. La giovane però riesce a fuggire dal castello. Sulle sue tracce viene condotto Eric, indomito cacciatore distrutto dalla morte della moglie. La regina gli ha promesso di restituirgli l’amata, in cambio di Biancaneve.

Biancaneve e il cacciatore trilogia

Il 22 aprile 2016 è giunto al cinema Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Un film legato a doppio filo a Biancaneve e il cacciatore. Possiamo infatti rivedere Chris Hemsworth e Charlize Theron, che riprendono i ruoli di Eric e Ravenna. Al cast si aggiungono anche Emily Blunt e Jessica Chastain, ovvero Freya, la regina di ghiaccio, e la guerriera Sara. Quest’ultima diventerà la moglie di Eric. Si tratta di un prequel, in quanto la prima parte avviene in un tempo antecedente la nascita di Biancaneve. La seconda, invece, si svolge sette anni dopo i fatti narrati nel film del 2012.

Perché si parla di Biancaneve e il cacciatore come di una trilogia? Il terzo film non c’è ma era nei programmi. Purtroppo per i fan, però, è molto probabile che non verrà mai prodotto. Parlando di botteghino il secondo film è stato deludente. Il vero problema è che la pellicola è risultata essere caotica e gli stessi attori non hanno ben capito, durante le riprese, quale fosse il tono della trama. Difficile pensare che si possa investire nuovamente in tutto ciò e che attori particolarmente impegnati come quelli di questo ricco cast possano trovare il tempo per un progetto deludente.

