Monica Bertini, chi è la celebre conduttrice, volto di Mediaset: scopriamo tutto sulla sua carriera e i dettagli della sua vita privata.

Monica Bertini è una delle donne più rappresentative del giornalismo sportivo italiano, diventata col passare degli anni un vero e proprio simbolo di Mediaset dopo tanti anni di esperienza nel mondo dello sport. Ripercorriamo dunque la carriera della donna e scopriamo i dettagli della sua vita privata, dal matrimonio con un ex calciatore al suo status attuale.

Chi è Monica Bertini: la carriera

Classe 1983, nata a marzo, Monica si è diplomata al liceo scientifico e poi si è laureata in scienze della comunicazione a Milano, per conseguire infine un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo un po’ di esperienza in alcune emittenti locali, la donna è approdata a Sportitalia, conducendo alcuni programmi di attualità e di calciomercato. Dopo l’esperienza di un anno a Sky è approdata infine a Mediaset, dove la sua carriera ha subito un netto passo in avanti.

Nel 2016 Monica Bertini è diventata una giornalista professionista, ha condotto per i canali Mediaset molti programmi, sia su Premium che sui canali in chiaro. Tutti questi anni di esperienza hanno reso la Bertini una delle donne più note all’interno del panorama giornalistico sportivo. Al momento, la donna conduce la trasmissione Pressing su Italia 1.

Chi è Monica Bertini: la vita privata

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, la donna è stata sposata con Giovanni La Camera, ex calciatore con un passato in Serie B con diverse maglie. Il matrimonio tra i due però è durato poco visto che si sono separati dopo almeno due anni vissuti da marito e moglie. Al momento non abbiamo notizie certe sullo status sentimentale della donna, ma Monica Bertini dovrebbe essere single, impegnata soprattutto sulla sua carriera.

