Chi è stato il più votato e preferito dal pubblico nella Casa? Scopriamo cosa è successo nella puntata del Grande Fratello VIP

Altra puntata ricca di colpi di scena e dinamiche accattivanti per il Grande Fratello VIP. Dopo una settimana di attesa, i concorrenti hanno scoperto chi tra Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge è la preferita dal pubblico. Si accendono i riflettori sulla coppia Federica-Gianmaria, mentre Delia Duran è pronta ad entrare nella Casa dalla prossima puntata. Spazio anche ad Enzo Paolo, marito di Carmen Russo, che ha messo il punto definitivo sul suo invito a Nathaly per il matrimonio della coppia.

Chi è il preferito della settimana al Grande Fratello Vip

Nella puntata del 10 gennaio del Grande Fratello VIP non c’è stata eliminazione. Il prossimo eliminato sarà deciso venerdì 14 gennaio, ma ieri sera è stato votato il preferito. Tra Carmen, Nathaly e Soleil a conquistare le preferenze del pubblico è stata a sorpresa Nathaly. La showgirl ha ottenuto il 63% dei voti, niente da fare per Soleil e Carmen ferme rispettivamente al 23% e al 14%. Grande sorpresa per i concorrenti che non si aspettavano la vittoria di Nathaly. Botta e risposta anche con Manila che non ha apprezzato le parole di ringraziamento della concorrente che ha ringraziato tutti nonostante le tante critiche dalla Casa.

Vincendo il televoto, Nathaly ha potuto scegliere chi mandare in nomination per la prossima puntata. Ha deciso così di nominare Carmen perché meno legata a lei rispetto a Soleil.

Chi è in nomination

Per questa puntata sono confermate le immunità per Katia Ricciarelli, Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi, Jessica e Lulù Selassiè oltre a quella conquistata da Nathaly grazie al televoto. Sono tre i concorrenti che andranno in nomination nella prossima puntata in programma venerdì 14 gennaio. Chi avrà meno voti dovrà abbandonare la Casa. Ad essere nominati sono:

Carmen Russo

Soleil Sorge

Federica Calemme

Federica Calemme è la concorrente ad aver ottenuto più nomination. La ragazza ha legato poco nella Casa e l’inizio della relazione con Gianmaria Antinolfi ha ulteriormente rallentato il suo ambientamento. Brutta serata per Soleil che per la prima volta perde al televoto su chi è preferito e si ritrova in nomination.

