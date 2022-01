Al Grande Fratello VIP finalmente Enzo Paolo Turchi ha risposto alle domande di Carmen Russo, ha invitato al matrimonio la Caldonazzo?

Dopo una lunga attesa nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP è stata svelata la verità. Enzo Paolo Turchi, storico ballerino e marito di Carmen Russo è entrato nella Casa per un’importante confronto con Natalie Caldonazzo in cui chiarire due passaggi fondamentali dello scontro tra la moglie e l’ex di Massimo Troisi.

La verità di Enzo Paolo Turchi

“Non ti ho mai telefonato Natalie, neanche prima di partire”. Così esordisce Enzo Paolo che poi dimostra di non aver mai chiamato la Caldonazzo. Mostra il cellulare in cui ci sono le conversazioni, lui aveva inviato un messaggino per sostenere Carmen quando la moglie era in nomination. L’attrice gli ha risposto svelando il suo ingresso nella casa ed il ballerino si è complimentato. Inoltre, ha detto di stimare artisticamente la madre coreografa di Natalie ma di non conoscerla bene.

Alfonso conferma, è la verità e chiama in giardino anche Carmen Russo. La stuzzica però dicendo che nei messaggi c’era confidenza tra i due, quindi si conoscevano. Poi ha aggiunto un dettaglio toccante, la loro figlia Maria si è messa a piangere vedendo la Caldonazzo dire che il suo papà l’aveva telefonata.

Sul matrimonio l’invito era invece arrivato, ma non con una telefonata personale. Era stata una wedding planner a girare gli inviti ad una lista di vip in cui c’era anche Natalie.

