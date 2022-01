Gf Vip, Delia ha scelto sul suo matrimonio. La minaccia di Alex

Al Grande Fratello VIP Delia Duran in collegamento ha spiazzato Alfonso Signorini, ha deciso se lasciare Alex, la reazione di Belli

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP a creare scompiglio è Delia Duran, ancora prima di entrare nella Casa. In collegamento dall’albergo in cui è in quarantena pre programma è costretta a vedere una clip e la sua reazione spiazza pubblico e conduttore. Nel video incriminato non solo gli autori ripercorrono i momenti più forti dell’amicizia artistica tra Alex e Soleil, mostrano anche l’ennesimo tweet di Belli a sostegno della Stasi.

Nello specifico approva che la gieffina abbia difeso accoratamente il loro rapporto dagli attacchi di chi lo definisce un teatrino per fare audience. Al termine del servizio è la stessa bionda influencer a chiedere all’attore di Centovetrine se è ancora insieme alla moglie. Alex Belli risponde “c’è una sospensione”, la concorrente secondo Adriana Volpe è andata in visibilio, “ha gli occhi a cuoricino” ha commentato l’opinionista. La reazione forte della Duran non si è fatta attendere.

Delia Duran lascia Alex Belli in diretta?

In diretta Delia ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter intervenire per dare una news flash. Ha detto, visibilmente alterata, di essersi presa presa una pausa di riflessione sul suo matrimonio. Lei e marito continuavano a litigare e lei si è letteralmente rotta mi rotta le scatole della situazione infinita tra Soleil ed Alex. È troppo infastidita che Belli continui a scrivere Twitter e pensare alla sua amica artistica.

“Ho sofferto tre mesi e non ti preoccupi di me” ha sbottato la modella di origini venezuelane, accusandolo di rispondere ai fan piuttosto che tutelarla. Ha chiesto al marito di farsi un esame di coscienza, lui farà la sua strada, le farà la mia. Scelta forte corredata da un sonoro Bye Bye

Alfonso Signorini incalza e chiede a Delia se entrerà in Casa da single. La Duran risponde “single no” dunque in pausa. Alex Belli ha replicato amareggiato che ci sono degli degli alti e bassi, difendendosi che quando pubblica non è per celebrare il suo amore con Soleil, è per difendere una storia vera. “Siamo scemi che crediamo alla vostra amicizia?” L’attrice commenta furiosa.

Arriva così una sorta di minaccia da parte del marito, “occhio a quello che fai perché non si torna più indietro” minaccia Alex. Sonia Bruganelli si chiede come possa giovare ad un rapporto in crisi l’ingresso della modella al Gf Vip. Sarà utile per la Duran a decidere cosa fare nella sua vita, per l’attore di Centrovetrine la moglie dovrebbe prendere esempio dalla compagna di Giucas Casella.

