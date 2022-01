Delia Duran quando entra al Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, quando farà il suo ingresso Delia Duran e che ruolo dovrà ricoprire la moglie di Alex Belli.

Grande novità in arrivo, l’ennesima per questa edizione del Grande Fratello Vip, che ci sta regalando tantissime sorprese e continuerà a offrircene fino al gran finale di marzo. Nell’ultima puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato un ingresso imminente, molto speciale, all’interno della casa: si tratta di Delia Duran, la moglie di Alex Belli. Scopriamo dunque quando la donna farà il suo ingresso nella casa e il ruolo che sarà chiamata a rivestire.

Grande Fratello Vip, quando entra Delia Duran

Da tempo ormai si parla della possibilità dell’ingresso nella casa di Delia Duran: originariamente ciò doveva avvenire il 3 gennaio, ma in realtà il suo approdo nel reality è stato ritardato perché, prima di entrare, Delia Duran deve rispettare un periodo di quarantena, al termine del quale potrà finalmente varcare l’agognata soglia della casa del Grande Fratello. Insomma, restano i tempi della burocrazia, ma è tutto pronto per l’ingresso in scena di Delia Duran.

Chiaramente, l’ingresso della modella venezuelana accende i riflettori sul triangolo col marito Alex Belli e l’influencer Soleil Sorge. Delia ha ammesso di voler entrare nella casa per capire bene le dinamiche del rapporto tra suo marito e Soleil, se l’uomo ha avuto realmente percezione della situazione che ha vissuto oppure se ciò che ha raccontato non corrisponde alla realtà. Dal canto suo Alex, che ha abbandonato la casa, si è detto profondamente contrario all’ingresso nella casa della moglie, ma l’ha comunque invitata a fare tutto ciò che ritiene necessario per chiarire i suoi dubbi.

Insomma, Delia vuole entrare nella casa per capire veramente come si vivono le dinamiche all’interno della casa e mettersi nei panni di suo marito. Il suo ruolo sarà quindi quello di indagare se ciò che ha raccontato Alex di aver vissuto nella casa sia la verità.

