Anticipazioni Gf VIP del 10 gennaio: bacio inaspettato

Gf VIP, vediamo le anticipazioni sulla puntata di lunedì 10 gennaio: tornerà Sonia Bruganelli in studio, tre donne a rischio eliminazione.

Torna questa sera, lunedì 10 gennaio, il Grande Fratello Vip. Il clima è abbastanza teso dopo l’ultima puntata, quando il conduttore Alfonso Signorini he preteso un faccia a faccia con gli inquilini della casa per invitarli a ritrovare la quiete e soprattutto il rispetto, mancato in maniera preoccupante negli ultimi tempi. Vediamo quindi cosa ci aspetta dalla puntata di oggi tra un attesissimo ritorno in studio e tre donne che rischiano seriamente l’eliminazione.

Anticipazioni GF Vip: puntata lunedì 10 gennaio

Innanzitutto, tornerà in studio l’opinionista Sonia Bruganelli, che nell’ultima puntata ha lasciato il proprio posto a Laura Freddi. Questo avvicendamento ha creato un po’ di polemiche, con i fan che hanno notato come l’attuale moglie di Paolo Bonolis sia stata sostituita dall’ex storica del conduttore, ma la stessa Sonia ha chiarito che non c’è alcunché di male dietro questa scelta e che lei ha saltato la puntata perché in vacanza con la propria famiglia. Insomma la polemica è stata smorzata sul nascere e Sonia Bruganelli è pronta a fare il ritorno in studio.

Al centro della puntata ci saranno tre donne, che sono a rischio eliminazione: si tratta di Soleil Sorge, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo. Le tre sono state graziate nell’ultima puntata, ma ora una delle tre rischia: attenzione a Soleil Sorge, che di recente è finita nel mirino dei fan per aver difeso Katia Ricciarelli nello scontro con Lulù Selassie. Il televoto può risultare fatale alla gieffina, che sembra l’indiziata numero uno per lasciare la casa questa sera, ma come al solito le vicende all’interno della casa del Grande Fratello possono essere imprevedibili. Delia Duran è invece ad un passo dall’ingresso nel reality, lo scopriranno ufficialmente i coinquilini, in particolare Soleil. Quale sarà l’effetto?

Nelle ultime ore ha catturato l’attenzione un bacio appassionato tra il latin lover Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. I due si sono appartati nella sauna e si sono lasciati andare ad un momento di intimità, inaspettato considerando la modella ha più volte dichiarato di avere una persona fuori dalla Casa.

