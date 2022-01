Uomini e Donne, Gemma in lacrime: “Non mi tocchi, ti faccio schifo”

Scintille nella puntata del 10 gennaio di Uomini e Donne. Gemma e Leonardo hanno preso la scena e tra i due è rottura

Dopo le festività natalizie, Uomini e Donne torna con il botto. Era attesa la scelta di Roberta ma a sorpresa è andata in onda il confronto tra Leonardo e Gemma. Sono volate parole grosse tra i due con la Dama che ha attaccato il corteggiatore dopo aver scoperto il suo doppio gioco.

Gemma a Leonardo: “Ti faccio schifo, ho una brutta pelle”

Leonardo è stata accusato da Gemma di messaggiare con un’altra donna di venti anni più giovane tramite Instagram. L’uomo si è difeso ma ha dovuto ammettere che un contatto con la donna c’è stato. A detta del cavaliere si trattava di una donna che lo ha adescato tramite social dicendosi separata e bisognosa di aiuti economici. Lui ha dato il suo numero alla donna. Dopo averci chiacchierato rivelando particolari esclusivi di Uomini e Donne, si è reso conto del tentativo di truffa e l’ha bloccata. Dopo aver estrapolato alcune informazioni infatti, la stessa persona sembra aver chiesto 500 euro a Leonardo. La misteriosa figura ha rivelato poi tutto a Gemma.

Un comportamento scorretto quello di Leonardo che è stato accusato da Gemma di non aver mai voluto interesse nei suoi confronti. La Dama ha inoltre evidenziato come non sappia mai dove si trovi l’uomo e l’assenza di telefonate da parte sua. Proprio Gemma è anche venuta a conoscenza delle confidenze di Leonardo nei confronti di questa donna. Tra le tante cose dette anche che il programma è finto, che non gli piace la pelle di Gemma e la sua preferenza nei confronti di Elena S. che ha ulteriormente mortificato la Dama. “Mi piaci come persona, ma non ho ancora quest’attrazione…”, le parole di Leonardo, attaccato anche da Armando Incarnato e Gianni Sperti.

La decisione di Maria De Filippi

Gemma, inviperita, ha risposto “Non mi tocchi, ti faccio schifo”. Una presa di posizione netta da parte della Dama. Ha raccontato anche un episodio tra i due al ristorante dove lui l’ha baciata di sfuggita perché non aveva voglia. I toni si sono ulteriormente scaldati quando Gemma si è avvicinata, quasi faccia a faccia con Leonardo visibilmente nervosa. La Dama gli ha detto di vergognarsi per il suo comportamento e per averla presa in giro fin dal primo giorno visto che non era interessato a lei. Leonardo ha negato tutto dicendo che nel tempo non è scattata quell’attrazione fisica che deve esserci in una coppia.

Immancabile il commento di Tina Cipollari che anche in questa occasione, coerente con la sua idea che ha della Dama, le ha dato la colpa di quanto accaduto. Per l’opinionista Gemma si fida troppo di chiunque venga a corteggiarla. La Dama è così scoppiata in lacrime e Maria De Filippi ha preso in mano la situazione. La padrona di casa ha invitato Leonardo a tornare a casa. Lui ha cercato di convincere Gemma ad avere un’altra occasione ma è stato rifiutato.

