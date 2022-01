Anticipazioni Uomini e Donne, oggi torna il dating show di Canale 5 e finalmente va in onda l’attesissima scelta di Roberta. Non mancano le critiche

L’attesa sta per finire: dopo la lunga sosta natalizia Uomini e Donne è pronto finalmente a tornare, con una puntata che i fan attendono con trepidazione. La pausa per le feste aveva lasciato in sospeso tantissime trame, tra cui quella riguardante la tronista Roberta, la cui scelta deve ancora andare in onda. Da tempo in realtà si sa cosa succederà, con la donna che ha scelto Samuele a discapito di Luca, ma finché non andrà in onda la scelta questa non sarà ufficiale e ora, finalmente, questo atteso momento è arrivato. Ma attenzione, non mancano le polemiche post scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne: polemiche dopo la scelta di Roberta

Le ultime puntate di Uomini e Donne del 2021 hanno messo in mostra gli ultimi attimi del percorso di Roberta all’interno del programma. Istanti che sono stati un continuo alternarsi di emozioni, con la donna che, sul punto di scegliere Samuele, sembrava aver virato su Luca, salvo poi tornare sui propri passi. Alla fine, la scelta è ricaduta proprio su quest’ultimo, con cui Roberta ha dimostrato di avere più feeling: ora però si aspetta l’ufficialità della scelta, che dovrebbe avvenire oggi.

Uomini e Donne torna quindi col botto, con una puntata che quindi metterà al centro Roberta Giusti e Samuele Carniani, che finalmente potranno cominciare il loro percorso di vita insieme dopo la frequentazione dietro le telecamere del programma. Interessante anche scoprire la reazione di Luca, che ha reagito duramente alla scelta di Roberta, ma è finito anche lui nel mirino delle critiche, visto che dopo la fine del percorso da corteggiatore di Roberta dovrebbe iniziare una nuova avventura come tronista nel programma. Non solo, non sono mancate polemiche anche riguardo il profilo Instagram dell’ormai ex tronista. Dopo la puntata sarà interessante scoprire se i due stanno davvero insieme.

