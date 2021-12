Uomini e Donne, quando va in onda la scelta di Roberta: c’è la data

Cresce l’attesa per la messa in onda dell’attesissima scelta di Roberta: vediamo quando andrà in scena la decisione della tronista di Uomini e Donne.

Sono momenti palpitanti quelli che si stanno vivendo all’interno del trono classico di Uomini e Donne. Roberta ha ormai fatto la sua scelta, tra Luca e Samuele ha deciso di uscire dal programma con il secondo, provocando tantissime polemiche. La situazione, specialmente negli ultimi tempi, si è fatta molto complessa, con Roberta che sembrava molto presa da Samuele, salvo poi intricare la situazione con un bacio a Luca. Alla fine, però, come molti spettatori immaginavano, Roberta ha scelto Samuele e ora c’è tanta attesa per la messa in onda dell’accaduto.

Uomini e Donne, quando va in onda la scelta di Roberta

Bisogna però attendere ancora un po’ per vedere la messa in onda della scelta della tronista romana. Secondo Lorenzo Pugnaloni, la decisione andrà in scena il 10 gennaio 2022: così ha riportato sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Le festività natalizie sicuramente costituiscono un ostacolo importante che ritarderà la messa in onda della scelta di Roberta: una notizia che molti fan non hanno preso bene, impazienti di aspettare per vedere giungere a compimento il percorso all’interno di Uomini e Donne di Roberta Ilaria Giusti.

Dopo la scelta di Andrea Nicole è arrivato dunque il momento della fine dell’avventura anche di Roberta. Il clima delle due scelte però è ben diverso: in occasione della decisione di Andrea Nicole il clima era tesissimo a causa dell’infrazione al regolamento che la tronista ha effettuato insieme a Ciprian, il corteggiatore che ha avuto la meglio. Stavolta invece il clima sarà più sereno, anche perché per Luca, che ha perso la corsa per il cuore di Roberta, è pronta una nuova avventura da tronista per provare immediatamente a trovare la Roma.

