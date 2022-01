Simona Tabasco, chi è il fidanzato Elisa di DOC: è un grande artista

Simona Tabasco, chi è il fidanzato dell’attrice che interpreta Elisa nella serie Doc – Nelle tue mani: scopriamo tutto su di Rodrigo D’Erasmo.

Sta per tornare finalmente Doc – Nelle tue mani. Giovedì 13 gennaio, in prima serata su Rai1, andrà in onda la prima puntata della seconda stagione dell’amatissimo medical drama con Luca Argentero. Tra i protagonisti della serie c’è anche Simona Tabasco, attrice che interpreta Elisa e che abbiamo visto in altre serie di successo come I bastardi di Pizzofalcone e 1994. Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio in più sulla vita privata della donna: vediamo chi è il fidanzato di Simona Tabasco: l’artista Rodrigo D’Erasmo.

Simona Tabasco, chi è il fidanzato di Elisa di Doc

Si chiama Rodrigo D’Erasmo il fidanzato della bella Simona Tabasco. L’uomo è un volto noto della musica, è un violinista, compositore e arrangiatore, che nella sua lunga carriera musicale ha collaborato con tantissimi artisti. Nato a San Paolo, in brasile, nel novembre 1976, Rodrigo è entrato a far parte nel 2008 degli Afterhours, sostituendo Dario Ciffo e suonando principalmente il violino, ma anche la chitarra in alcune canzoni della band.

Tra le esperienze principali del musicista c’è la partecipazione al Festival di Sanremo del 2014, quando ha diretto l’orchestra per il brano Babilonia di Diodato, suo grande amico, che al tempo era in gara tra i giovani. Nel 2016 invece ha partecipato come producer a X Factor, affiancando Manuel Agnelli. Nel 2020 è ancora al Festival di Sanremo, sempre come direttore d’orchestra per Diodato, che con Fai rumore si aggiudica l’edizione della kermesse musicale. L’anno successivo torna al festival, dirigendo ben 4 canzoni in gara.

Infine, possiamo vedere Rodrigo D’Erasmo anche in altri ambienti mediatici: è un personaggio del romani di Chiara Gamberale, Per dieci minuti, e ha firmato la colonna sonora del film Terapia di coppia per amanti di Alessio Maria Federici.

