Chi è la madre di Gianmaria Antinolfi: Esmeralda e la delusione Belen

Al GF VIP a fare una sorpresa a Gianmaria Antinolfi la madre Esmeralda Vetromile. Scopriamo che lavoro fa, l’età e cosa c’entra con Belen

Gianmaria Antinolfi è il rubacuori di questa edizione. Prima i tentativi, dopo l’addio alla sua fidanzata Greta, di riconquistare l’ex Soleil. Poi la storia con Sophie e i baci appassionati con Federica Calemme. Negli ultimi giorni l’imprenditore napoletano è apparso giù’ di corda perché la love story con la modella non decolla. Nella casa del grande fratello è entrata sua madre a rincuorarlo.

Chi è la madre di Gianmaria Antinolfi

Esmeralda Vetromile, madre di Gianmaria Antinolfi, è di origini campane. È nata Napoli, città dove vive, ed ha intorno ai 55 anni di età. Si è diplomata in un rinomato liceo classico del capoluogo partenopeo, formandosi anche professionalmente nel corso degli anni. Gianmaria e sua sorella Alberta sono figli nati da una relazione che la donna ha avuto prima del matrimonio con Achille Perillo. Suo marito è stato un noto dentista, anche di volti noti dello spettacolo ed è morto nel 2019 a soli 61 anni a causa di una malattia. Esmeralda Vetromile ha avuto due figli: Francesco e Vera.

La mamma di Gianmaria e Belen

La madre di Gianmaria Antinolfi di lavoro fa l’imprenditrice e l’organizzatrice di eventi. Con successo è a guida della Eccola Eventi, società che si occupa di organizzare appuntamenti glamour in luoghi chic e particolarmente suggestivi. Tra le location in cui Esmeralda Vetromile ha organizzato Eventi, il circolo Rari Nantes di Napoli. È noto alle cronache rosa per aver fatto da cornice al primo incontro tra Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez, con cui l’imprenditore campano ha avuto un flirt in passato.

A fare inconsapevolmente da Cupido proprio la madre dell’attuale gieffino, è stata lei ad organizzare la festa dei 35 anni del figlio, occasione in cui ha conosciuto la show girl argentina. Quando il flirt è finito e prima che il figlio entrasse nella casa Esmeralda Vetromile ha raccontato della sofferenza del figlio e della grande delusione per la storia con Belen che non ha avuto un futuro.

