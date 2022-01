La sposa fiction Rai: la storia vera di Maria

La sposa in onda su Rai1 è la nuova fiction con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. La vicenda è ispirata a una storia vera? Scopriamo tutti i dettagli.

La sposa è la nuova fiction di Rai 1 che, dopo domenica 16 gennaio, si articola in altre due serate. Sei gli episodi che compongono dunque la serie. I protagonisti sono Serena Rossi, nei panni di Maria, e Giorgio Marchesi, nelle vesti di Italo. Ambientata degli anni ’60, la fiction narra la vicenda di Maria, una giovane donna del sud che per aiutare la famiglia in difficoltà è costretta a sposare per procura lo sconosciuto Italo, figlio di un ricco proprietario terriero del nord. Ma La sposa trae ispirazione da una storia vera? Scopriamo tutti i dettagli.

La sposa si ispira a una storia vera?

Nel dettaglio, non c’è alcuna storia vera a ispirare la vicenda narrata nella fiction, ma in generale la serie tratta il fenomeno dei matrimoni per procura, molto in voga nell’Italia degli anni ’60. Con il crescere dello squilibrio tra il meridione e il settentrione del paese, a seguito del boom economico che non ha fatto altro che aumentare gli squilibri economici e geografici, molte donne del sud per aiutare la famiglia venivano date in sposa a ricchi uomini del nord, solitamente degli agricoltori.

La storia di Maria quindi è la storia di tantissime donne che in quegli anni hanno vissuto esperienze simili, ognuna con le sue particolarità, ma anche con delle costanti che si ripetevano sempre, come le difficoltà derivanti dall’essere strappate improvvisamente dalle proprie radici e dall’essere catapultate in un contesto in cui venivano viste con diffidenza.

