Al Gf VIP è tempo di confronti, il triangolo tra Delia, Soleil ed Alex è senza fine, con una sopresa. Sonia entra in casa per Nataly, Alex per Delia?

Nella puntata di stasera, lunedì 17 gennaio, al Grande Fratello VIP ne vedremo delle belle. Sono stati giorni importanti all’interno della casa più spiata d’Italia dopo l’ingresso di Delia Duran. La moglie di Alex Belli è subito entrata nei meccanismi del reality, schierandosi in parte con il gruppo di Miriana Trevisan, opposto al team di Katia Ricciarelli. Non è mancato però un momento emozionante per la modella di origini sudamericane: la confessione fatta a Manila Nazzaro per la sofferenza vissuta in questi mesi.



Cosa accadrà quando Alfonso Signorini le mostrerà il tweet del marito di sostegno alla rivale Soleil? Belli ha scelto di sostenere la sua amica da chimica artistica e la reazione della moglie non sarà delle migliori. Dalle anticipazioni che arrivano dal grande fratello per Delia ci sarà una sorpresa: Alex Belli entrerà nella casa. Ma è ancora tutto da decidere, mentre sembra inevitabile un nuovo duro confronto tra la moglie dell’attore e la Sorge. Le due continuano, infatti, a scambiarsi frecciatine al veleno.

Anticipazioni Gf VIP, Alessandro e Sophie lontani

Per le copie del Gf VIP soffia invece un vento opposto. Alessandro e Sophie continuano a litigare. Dopo un importante chiarimento, riguardo l’atteggiamento della bionda ex tronista, sembrava tornato il sereno. Addirittura sotto le coperte Basciano le ha sussurrato un timido ti amo. Le continue battutine, insieme alle sue amiche, e l’atteggiamento distaccato della ragazza stanno portando Alessandro in queste ore a prendere una decisione importante. L’imprenditore potrebbe lasciare stasera, nella puntata del Gf VIP del 17 gennaio, la sua bella fidanzata.



Anticipavamo un’aria diversa per le coppie del Grande Fratello. Infatti, diversamente da Basciano e dalla Codegoni, tra Federica e Gianmaria si è riaccesa la passione. Se sarà l’ennesimo fuoco di paglia lo scopriremo in diretta. Attenzione, in puntata, potrebbe esserci una sorpresa per Kabir Bedi: la moglie potrebbe fargli gli auguri di compleanno. Occhio allo scontro infinito tra Nataly Caldonazzo e Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis potrebbe entrare per qualche minuto nella Casa per un confronto con l’attrice.

Anticipazioni Gf VIP, tre big in nomination

Al televoto ci sono Kabir Bedi, Federica Calemme e la coppia formata da Giacomo Urtis e Valeria Marini. Nomination non da poco per questi gieffini per un motivo in particolare. Stasera scopriremo chi tra i nominati è il preferito del pubblico. Se dovesse essere a sorpresa Federica Calemme, dopo l’exploit di Natalie Caldonazzo, significherebbe che il pubblico si è schierato con il suo gruppo.



Una svolta epica per il Grande Fratello perché fino a poche settimane fa la squadra che continuava ad ottenere il gradimento dei telespettatori era sempre quella capitanata da Katia Ricciarelli. Un verdetto molto atteso dunque per gli equilibri della Casa. Un eliminato stasera nel corso della puntata del 17 gennaio potrebbe esserci: l’addio di Manuel Bortuzzo per motivi di salute. Non resta che aspettare la puntata di stasera del Gf VIP per scoprirlo.

