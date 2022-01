Non mi lasciare è una fiction Rai composta da 8 episodi, proposti in quattro puntate. Il secondo appuntamento è previsto per lunedì 17 gennaio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Ritorna il poliziesco con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum.

Ecco le anticipazioni sugli episodi tre e quattro della fiction Rai Non mi lasciare. Il dramma poliziesco con Vittoria Puccini nei panni di Elena Zonin entra nel vivo. Scopriamo cosa accadrà stasera in prima serata su Rai 1. Facciamo però un salto indietro. Nel secondo episodio di Non mi lasciare abbiamo visto Elena consegnare il distintivo. Riuscire a tenere aperto il caso della morte di Gilberto Ballarin è una vera e propria impresa.

Non mi lasciare, anticipazioni terzo episodio

Anticipazioni del terzo episodio di Non mi lasciare, fiction con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum, in onda lunedì 17 gennaio su Rai 1. Elena avrà la possibilità di proseguire le indagini. Il caso resterà dunque aperto e non ci sarà soltanto Daniele ad affiancarla. Avrà alle sue spalle una vera e propria task force specializzata in reti di pedofili.

È tutto quello che la protagonista voleva. Finalmente potrà condurre le proprie indagini in maniera corretta. La sua carriera è però su un filo di rasoio. Se non dovesse riuscire a dimostrare la propria teoria, rischierebbe tutto quanto costruito in tanti anni.

Le indagini portano subito a una nuova pista. Si scopre come Gilberto chattasse con quella che credeva essere una ragazza di nome Sofia. Aveva un appuntamento con lei il giorno in cui è morto. Al posto della giovane, però, si è presentato l’uomo che l’ha rapito. Questo non è però l’unico caso sul quale Elena e Daniele indagano. Occhi puntati su un nuovo personaggio Angelo e, come sempre, la protagonista dovrà fare i conti con il proprio passato.

Non mi lasciare, anticipazioni quarto episodio

Anticipazioni del quarto episodio di Non mi lasciare, fiction con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum, in onda lunedì 17 gennaio su Rai 1. Il duro lavoro ha condotto alla scoperta dell’identità dell’uomo misterioso che, dopo aver chattato con Gilberto, lo ha rapito. Si chiama Pietro Tomà. Elena riuscirà a intrufolarsi in casa sua, scoprendo come sia al centro di una serie di rapimenti di minori. È la grande svolta delle indagini, che sono ancora lontane dall’essere concluse. Ogni passo compiuto, però, sembra confermare le teorie della protagonista.

