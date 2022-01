Avanti un altro pure di sera 16 gennaio: chi ha vinto e montepremi

Scopriamo chi ha vinto la puntata di ieri di Avanti un altro pure di sera e quanto ha guadagnato con il montepremi

Avanti un altro nel 2022 è tornato con un doppio appuntamento. Dal lunedì al venerdì è il pre serale della rete ammiraglia Mediaset. Di domenica invece il game show si è trasformato in Avanti un altro pure di sera e va in onda in prima serata su Canale 5. Nelle sei puntate in programma ci saranno diversi ospiti del mondo dello spettacolo che insieme a personaggi non famosi gareggeranno in un nuovo format. Ieri, domenica 16 gennaio, era l’unica puntata speciale del quiz, in cui si sono sfidati ex partecipanti del grande fratello VIP.

Chi ha vinto Avanti un altro pure di sera del 16 gennaio

Nello studio con Paolo Bonolis e Luca Laurenti gli ex concorrenti del GF Vip che hanno partecipato ad Avanti un altro pure di sera hanno divertito il pubblico mettendosi in gioco senza paura di sbagliare. Si sono alternati nel corso della serata Alex Belli, Patrizia De Blank, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Martufello, Aldo Montano, Massimiliano Rosolino, Ainette Stephens e Flavia Vento. Ospiti d’onore per porre quesiti Elisabetta Gregoraci e Pierfrancesco Pingitore.

Si è distinto Aldo Montano, per cultura e per non essersi fatto ammaliare dalla bella brasiliana pronto a distrarlo. Al contrario Alex Belli ha dimostrato di non essere molto preparato in musica, cedendo al fascino della Regina del web Laura Cremaschi. Alla fine a sorpresa chi ha vinto Avanti un altro pure di sera del 16 gennaio è Francesca Cipriani che ha gareggiato inizialmente per un montepremi di 275mila euro. L’ex gieffina ha sbagliato subito rispondendo ad una vita senza regole con cavallina invece di pecorella (il programma prevede che si risponda al contrario) poi cade sul significato di boomers (generazione nata a cavallo tra il secondo ed il terzo millennio).

Negli ultimi intensi istanti di Avanti un Altro pure di Sera la Cipriani ha giocato per un montepremi di 47 mila euro ma sul finale sbaglia rispondendo San Bernardo invece di San Patrizio al quesito su chi è il protettore degli alpinisti. Alla fine Francesca non ha guadagnato nulla. Mediaset però ha comunque donato 70 mila euro al CE.R.S, onlus di assistenza specialistica domiciliare per bambini con disabilità.

