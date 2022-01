Chi è la mamma di Sophie Codegoni: il dramma da raccontare

Sophie Codegoni, chi è la madre della concorrente del Grande Fratello Vip: scopriamo il dramma raccontato dalla ragazza.

Una delle concorrenti più amate dell’edizione attuale del Grande Fratello Vip, la più lunga di sempre e piena di emozioni, è sicuramente Sophie Codegoni. Durante la sua esperienza dentro la casa più spiata d’Italia, la ragazza ha raccontato qualcosa riguardo a sua madre, svelando anche delle situazioni abbastanza complesse che ha dovuto affrontare. Scopriamo dunque chi è la madre di Sophie Codegoni e il dramma che ha dovuto vivere.

Sophie Codegoni, chi è la madre

Si chiama Valeria Pasciuti la madre di Sophie Codegoni. Originaria di Varese, è nata e vive a Tradate e dovrebbe avere circa 50 anni. Dopo un lungo percorso di studi, di lavoro fa la dentista ed è a guida dello studio dai lei creato. La figlia ha sempre descritto la mamma come sua grande amica e confidente. Valeria Pasciuti si è separata presto dal suo ex marito Stefano Codegoni, il padre di Sophie. La gieffina aveva solo tre anni quando i genitori si sono separati, ma i coniugi sono rimasti in buonissimi rapporti e la ragazza è riuscita a costruire un bel legame con entrambi, definendo la madre come la sua migliore amica e confidente.

Non tutto è stato rose e fiori però nella vita di Sophie e di sua madre. La donna ha infatti raccontato durante la sua esperienza nella casa che sua madre ha vissuto recentemente una relazione drammatica, con un uomo che la picchiava e alcune volte è capitato che lo facesse anche davanti a Sophie. Le due donne però, facendosi forza tra loro, hanno trovato il modo di alzare la testa e non perdono occasione di invitare tutte le donne vittime di violenza a denunciare prontamente gli uomini che si rendono colpevoli di questi atti spietati.

Valeria è intervenuta a difesa della figlia anche durante l’esperienza nella casa, scagliandosi contro Gianmaria Antinolfi dopo dei commenti sessisti e sgradevoli verso la figlia.

