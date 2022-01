Ryan Reynolds e Blake Lively come si sono conosciuti

Come si sono conosciuti Ryan Reynolds e Blake Lively, una delle coppie più felici e apprezzate di Hollywood? Ecco la loro storia.

Ryan Reynolds e Blake Lively formano una coppia molto amata dello star system hollywoodiano: sono sposati dal 2012 e hanno tre figlie femmine, rispettivamente di 7, 5 e 2 anni.

Entrambi sono due volti abbastanza noti del cinema, inoltre: lui, 45 anni, è celebre soprattutto per il ruolo del bizzarro supereroe Deadpool, ma di recente è stato protagonista anche di successi come 6 Underground, Free Guy e Red Notice. Lei, 34 anni, è divenuta famosa grazie alla serie tv Gossip Girl, ma in seguito ha lavorato in film come Adaline – L’eterna giovinezza, Paradise Beach e Café Society di Woody Allen.

Ryan Reynolds e Blake Lively: la loro storia

La coppia si è conosciuta proprio per motivi di lavoro, nel 2011 sul set del film Lanterna Verde, in cui interpretavano rispettivamente il protagonista maschile e la protagonista femminile, che nella pellicola diretta da Martin Campbell hanno proprio una relazione.

A quei tempi, Ryan Reynolds aveva 35 anni e stava ancora cercando un ruolo di grande successo al cinema, specialmente nel settore dei cinecomic sui supereroi: nel 2004 aveva già avuto un ruolo in Blade: Trinity, mentre cinque anni dopo era apparso in X-Men: Le origini – Wolverine. A livello sentimentale, l’attore canadese era già stato legato alla cantante Alanis Morissette tra il 2002 e il 2007, lasciata quando aveva conosciuto l’attrice Scarlett Johansson, sposata nel 2008, ma da cui si era separato due anni dopo.

Blake Lively, invece, era all’epoca più famosa del suo futuro marito: 24 anni, dal 2007 era la protagonista della serie tv di grande fortuna Gossip Girl, e si stava anche costruendo una carriera di discreto successo sul grande schermo: l’anno prima era infatti stata nel cats del thriller The Town, di e con Ben Affleck. Al tempo in cui girò Lanterna Verde, era uscita da circa un anno da una relazione con il collega Pen Badgley, anche lui conosciuto su un set (ovviamente, quello di Gossip Girl, dove Badgley interpretava Dan Humphrey).

Dopo aver recitato insieme in Lanterna Verde, Ryan Reynolds e Blake Lively sono andati avanti a frequentarsi e, anche se il film non ha riscosso il successo sperato, la loro relazione è andata a gonfie vele!

