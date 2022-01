Sanremo 2022 date: quando inizia la 72esima edizione del Festival

Sanremo 2022 sarà la 72esima edizione della kermesse musicale più importante d’Italia. Per l’ultima volta sarà Amadeus il conduttore, affiancato da svariate co-conduttrici e alcuni ospiti d’eccezione.

Quando inizia la 72esima edizione del Festival di Sanremo? Ecco cosa sapere sullo show di Amadeus, pronto a calcare per l’ultima volta il prestigioso palco dell’Ariston.

Sanremo 2022 quando inizia

Il Festival di Sanremo 2022 conferma il proprio schema, ovvero 5 serate che andranno dal martedì al sabato, con quella del venerdì dedicata alle cover. Esibizioni speciali, con brani dagli anni ’60 agli anni ’90 e tanti ospiti d’eccezione sul palco. Una prova canora che, seppur non coinvolgendo i brani inediti, farà parte della votazione che genererà la classifica finale.

Lo show di Amadeus, giunto al passo finale come conduttore della kermesse musicale del palco dell’Ariston, andrà in onda da martedì 1 a sabato 5 febbraio. L’orario d’inizio è fissato per le 20.30 e il tutto si concluderà, ogni sera, alle 2.00 del mattino.

Sanremo 2022 i big in gara

Emma – Ogni volta è così

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Sangiovanni – Farfalle

Iva Zanicchi – Voglio Amarti

Achille Lauro – Domenica

Aka7even – Perfetta così

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Ana Mena – Duecentomila ore

Elisa – O forse sei tu

Rkomi – Insuperabile

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

Mahmood & Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Fabrizio Moro – Sei tu

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque Sarai

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Noemi – Ti amo non lo so dire

Dargen D’Amico – Dove si balla

Le Vibrazioni – Tantissimo

Yuman – Ora e qui

Tananai – Sesso occasionale

Matteo Romano – Virale

Sanremo 2022 co-conduttrici

In questa edizione di Sanremo non vedremo Amadeus affiancato da Fiorello. Il comico potrebbe tornare sul palco ma la sua non sarà una presenza costante. Ad affiancare “Ama” ci saranno cinque co-conduttrici, una per ogni serata del Festival:

Prima serata: Ornella Muti Seconda serata: Lorena Cesarini Terza serata: Drusilla Foer Quarta serata: Maria Chiara Giannetta Quinta serata: Sabrina Ferilli



