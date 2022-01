Il 2022 è iniziato da poco più di due settimane e ci ha già regalato un’uscita memorabile: Matrix Resurrections. È inoltre finalmente uscito l’atteso prequel The King’s Man – Le Origini. Spazio anche al nuovo capitolo di Scream e al film che potrebbe consegnare l’Oscar a Will Smith: Una famiglia vincente – King Richard.

Il 2022 è un anno decisamente interessante se lo si guarda dal punto di vista delle uscite cinematografiche. Ci siamo lasciati alle spalle la fase più acuta della pandemia, quella che ha portato a numerosi rinvii, anche di un anno. Ricordate l’epopea di No Time To Die? Storia vecchia, fortunatamente. Ciò non vuol dire che qualche rinvio non ci sarà ma abbiamo salutato i mesi privi di film o con una sola pellicola di grande appeal in uscita, come accaduto ad esempio a Monster Hunter, per dirne uno. Scopriamo, dunque, quali sono i film più attesi del 2022.

Migliori film gennaio 2022

Matrix Resurrections – 1 gennaio 2022

The King’s Man – Le Origini – 5 gennaio 2022

Scream – 13 gennaio 2022

Una famiglia vincente – King Richard – 13 gennaio 2022

La fiera delle illusioni – 27 gennaio 2022

Ennio – 27 gennaio 2022

Migliori film febbraio 2022

Licorice Pizza – 3 febbraio

Moonfall – 4 febbraio 2022

Assassinio sul Nilo – 10 febbraio 2022

Uncharted – 18 febbraio 2022

Migliori film marzo 2022

Belfast – 3 marzo 2022

The 355 – 24 marzo 2022

The Batman – 4 marzo 2022

Red – 11 marzo 2022

Downton Abbey: Una nuova era – 18 marzo 2022

The Lost City – 25 marzo 2022

Migliori film aprile 2022

Animali fantastici 3 – I segreti di Silente – 13 aprile 2022

The Northman – 22 aprile 2022

Migliori film maggio 2022

Doctor Strange nel Multiverso della follia – 4 maggio 2022

Top Gun: Maverick – 27 maggio 2022

Migliori film giugno 2022

Jurassic World: Il dominio – 10 giugno 2022

Elvis – 24 giugno 2022

The Unbearable Weight Of A Massive Talent – 23 giugno 2022

Lightyear – 17 giugno 2022

Migliori film luglio 2022

No – 21 luglio 2022

Migliori film settembre 2022

Mission: Impossible 7 – 30 settembre 2022

Don’t Worry Darling – 23 settembre 2022

Migliori film ottobre 2022

Spider-Man: Across the SpiderVerse: Parte 1 – 7 ottobre 2022

Migliori film novembre 2022

The Fabelmans – 23 novembre 2022

Black Panther: Wakanda Forever – 11 novembre 2022

The Killer – Data non confermata

Migliori film dicembre 2022

Babylon – 25 dicembre 2022

Avatar 2 – 16 dicembre 2022

Killer of the Flower Moon – Data da confermare

Knives Out 2 – Data da confermare

Bones & All – Data da confermare

Le otto montagne – Data da confermare

Siccità – Data da confermare

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI