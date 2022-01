Alessio Boni chi è la moglie: mamma dei suoi figli contro il destino

Alessio Boni, scopriamo qualche dettaglio sulla vita privata dell’attore: chi è la moglie e chi sono i suoi figli.

Tra gli attori più apprezzati dal pubblico italiano c’è sicuramente Alessio Boni, bergamasco classe 1966, che dopo aver vissuto in America ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nel mondo dello spettacolo italiano. Tanti i film che lo vedono protagonista: da The Tourist, con Angelina Jolie e Johnny Depp, fino alle ultime esperienze in Calibro 9 e Yara. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata dell’attore, chi è la moglie e chi sono i suoi figli.

Alessio Boni: chi sono la moglie e i figli

La compagna di Alessio Boni si chiama Nina Verdelli. Nata nel 1985 ha attualmente 37 anni di età. È di origini italiane ma prima di stabilirsi a Milano, dove vive, ha passato un lungo periodo a New York, dove probabilmente ha studiato. Di professione fa la giornalista e scrittrice. È figlia d’arte, i genitori sono due famosissimi giornalisti, Carlo Verdelli e Cipriana Dall’Orto. Alessio Boni e la compagna Nina si sono conosciuti nel 2016, forse per motivi di lavoro frequentando ambienti in comune.

I due sono diventati genitori il 22 marzo 2020, affrontando quindi la gravidanza in piena esplosione della pandemia da Covid-19, dando alla luce il piccolo Lorenzo contro il destino e le difficoltà del lockdown. Lo scorso luglio, poi, la donna ha annunciato di essere nuovamente incinta, con la coppia che quindi avrà un secondo figlio.

Alessio Boni ha raccontato che Nina è stata molto importante nella sua vita, perché l’ha salvato da un momento difficilissimo. L’uomo ha ammesso di aver vissuto un amore malato che lo ha tormentato a lungo. L’uomo ha vissuto momenti difficilissimi, non riuscendo nemmeno a lavorare e uscire da casa, ossessionato dalla fine di una relazione che non riusciva a superare. Grazie all’aiuto di sua madre, Boni è riuscito a capire la pericolosità della situazione, ma l’equilibrio è tornato solo grazie a Nina, che gli ha cambiato la vita, per sua stessa ammissione, e gli ha permesso di credere nuovamente all’amore e coronare la loro unione con la gioia di diventare padre non una, ma ben due volte con la seconda gravidanza della donna in punto d’arrivo.

