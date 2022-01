Giuliana De Sio, chi è il suo ex fidanzato: giovanissimo

Giuliana De Sio, chi è l’ex fidanzato della famosa attrice, ospite oggi di Verissimo: scopriamo tutto sulla sua vita sentimentale.

Tra gli ospiti del salotto pomeridiano di Canale 5, presieduto da Silvia Toffanin, c’è anche Giuliana De Sio, che a Verissimo ripercorrerà la sua carriera e si racconterà. Dalle prime esperienze al successo arrivato tra gli anni ’80 e ’90, con la vittoria di ben due David di Donatello, fino alle ultime esperienze in televisione. La carriera di Giuliana de Sio è stata di alto profilo, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita sentimentale e sul suo giovane ex fidanzato.

Giuliana De Sio, chi è l’ex fidanzato

Attualmente, l’attrice è felicemente single e ha alle spalle una storia con un uomo molto più giovane di lei. Si tratta di Mario De Felice, imprenditore nel settore dell’abbigliamento, che vanta anche un’esperienza a Uomini e Donne. La storia tra i due non è finita benissimo, stando a quanto raccontato dalla donna. Giuliana ha ammesso che l’uomo non si è comportato bene, ha preferito non raccontare i particolari, ma ha rivelato che la loro storia era sbagliata e che è felice che sia finita così.

I due hanno fatto coppia per un anno circa, dal 2014 e il 2015, ma dopo l’infatuazione iniziale sono emerse le profonde differenze tra i due, che hanno portato alla rottura. Lui ha ritrovato l’amore con Karen Scadà, con cui ha anche avuto un figlio, mentre la donna è rimasta single e, nonostante al momento appaia felice, ha anche ammesso che non le dispiacerebbe ritrovare l’amore e vivere una relazione stabile. Tuttavia, difende anche a spada tratta la sua libertà e la sua indipendenza, che al momento la rendono davvero serena.

