Grande Fratello VIP, Soleil disperata dopo la diretta: il motivo

Manila Nazzaro è un po’ in crisi. Le mancano i figli e gli affetti più cari. L’amicizia forte con Soleil sembra ormai finita e si sente stanca di certe dinamiche. Alfonso Signorini, insieme agli autori, hanno deciso di farle una sorpresa permettendo al suo compagno, Lorenzo Amoruso, di poter entrare per qualche minuto nella Casa del grande Fratello VIP. La missione era darle energia e il sorriso e ci è riuscito. Il risultato è stato però inaspettato, l’attacco a Soleil ha mandato in crisi la gieffina.

Gf VIP, Lorenzo Amoruso contro Soleil

Manila Nazzaro a distanza di sicurezza, fuori la mitica porta rossa, incontra il suo amato Lorenzo. Lei è freezzata ed ascolta le parole del compagno: basta piangere, ti sei data tanto e prodigata verso chiunque nei loro momenti di debolezza. Ti sei schierata contro gli indifendibili anche contro di me. Queste le prime dichiarazione di Amoruso che poi tra le righe ha attaccato Soleil: ci sono persone che non sono buone, ma non devi dubitare di te. Non devi perdere di vista che non questa non è la vita reale. Poi ha concluso il suo intervento al Gf VIP per Manila con parole ancora più forti: usa la tua testa sempre e comunque, pensa a te stessa. Non abbiamo milioni di follower ma quelli che abbiamo sono giusti.

Gf VIP, Soleil in crisi

In mistery room per parlare della sua linea della vita, la Sorge esplode. È satura che per sostenere Manila si screditi lei. La gente non considera che lei possa stare male. La sua forza arriva da una bambina che ha sofferto per cose serie nella vita. I mostri con cui ha dovuto combattere sono tanti, come i genitori separati, la morte di persone vicine, tradimenti, bullismo e il cancro al seno della madre.

Poi ha speso delle parole speciali per il papà che ha recuperato con il tempo. È stato proprio il padre di Soleil a scriverle una lettera di conforto. La Sorge é scoppiata in un pianto disperato, si è fatta consolare da Katia ma ha allontanato Manila dicendo “in questo momento non mi servono degli abbracci di circostanza”.

Anche al termine della diretta, Soleil è apparsa visibilmente provata tanto da isolarsi per l’ennesima volta dal gruppo. La concorrente si è ritrovata da sola in giardino, in lacrime, a riflettere sul suo percorso e sulle sue fragilità. Addirittura mediterebbe di abbandonare la casa del Grande Fratello VIP.

