Roberto Baggio, grande calciatore, ha scritto la storia del calcio. Originario del Veneto, è nato a Caldogno nel 1967. Ha attualmente 55 anni di età e vive Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, a pochi kilometri dalla suo luogo di nascita. Dopo essersi ritirato dal campo il 16 maggio del 2004, ha intrapreso diverse esperienze da allenatore e dirigente.

Oggi di lavoro si occupa della tenuta di famiglia, coltivando i campi, abbandonando dunque il mondo del calcio. Di recente la sua storia professionale è stata al centro del docufilm il “Divin Codino” prodotto da Netflix. Nel corso della sua carriera ha giocato in top club come Inter, Juve e Milan. Ha vinto anche il pallone d’oro, ma il suo gol più grande è la sua splendida famiglia. Scopriamo di più sulla sua vita privata.

Chi è la moglie di Roberto Baggio

È Andreina Fabbi la moglie di Roberto Baggio. È nata il 30 novembre del 1967 ed ha oggi 55 anni di età, coetanea praticamente si suo marito. Non vi è certezze su dove sia nata, ma pare che sia di origini venete. Ha conosciuto probabilmente quello che sarebbe diventato suo marito nell’estate del 1982 a Caldogno, dove è nato il divin codino.

Quel giorno fu amore a prima vista e dopo 7 anni di fidanzamento si sono sposati nel 1989. Il loro matrimonio è stato celebrato il 1 luglio a Firenze e dura da oltre 30 anni. I due stanno insieme dunque da quaranta anni. Andreina Fabbi si è sempre occupata della famiglia ed insieme al marito di lavoro si occupa della loro tenuta di famiglia.

Roberto Baggio è sempre stato molto riservato e nelle poche interviste rilasciate ha sempre dedicato parole speciali alla moglie. L’amore di una vita, una donna che gli è stata sempre accanto. In un’intervista del 2020, quando si è confessato a Cesare Cremonini per Vanity Fair, ha detto che prima che lasciasse il calcio era tutto sulle spalle di Andreina.

Così quando si è “ritirato” in famiglia ha continuato ad allenarsi per imparare a rispondere alle domande dei suoi figli. La loro dunque è la più bella storia d’amore che si possa mai raccontare. La stessa figlia ha postato tempo fa una foto dei genitori su Instagram descrivendo la forza del vero amore, forse solo d’altri tempi. I due si amano ancora come due fidanzatini.

Quanti figli ha Roberto Baggio

Con sua moglie Andreina, Roberto Baggio ha tre figli: Valentina Baggio di 32 anni di età, Mattia di 28 anni e Leonardo di 17 anni. Valentina ha studiato e vive a Milano. Di lavoro fa la social media manager per Renzo Rosso, cofondatore di Diesel. Le sue passioni principali sono lo yoga e i viaggi. La figlia di Baggio non è fidanzata, almeno così sembra dal suo profilo Instragram che conta 60mila follower.

Mattia Baggio vive periodicamente ad Altavilla Vicentina e probabilmente si occupa della tenuta di famiglia. La sua passione, oltre ai viaggi, è la cucina. Si definisce, infatti, chef per divertimento e per gli amici. La sorella Valentina lo definisce il miglior cuoco di carne che abbia mai conosciuto. Mattia è fidanzato con una bellissima ragazza mora.

Leonardo Baggio, infine, vive ad Altavilla Vicentina insieme ai genitori e studia all’istituto tecnico. Sembra essere molto legato all’Unione La Rocca Altavilla, società di promozione proprio del suo paese d’origine.

