Tali e Quali 22 gennaio 2022: concorrenti, esibizioni e giuria

Tali e Quali, scopriamo tutto ciò che accadrà nella puntata del 22 gennaio: i concorrenti, le esibizioni e la giuria.

Torna l’appuntamento con Tali e Quali, lo spinoff del celebre show diretto da Carlo Conti che cerca i talenti per tutta Italia in grado di replicare le grandi icone della musica. Quello di stasera sarà il terzo appuntamento dello show e vedremo nuovi concorrenti che si sfideranno a suon di imitazioni per cercare un posto nella finalissima che decreterà il vincitore della seconda edizione di Tali e Quali. Scopriamo dunque cosa ci aspetta in questa terza puntata.

L’AMICA GENIALE 3, QUANDO ESCE E ANTICIPAZIONI: SALTO NEL FUTURO PER LILA E LENÙ

Tali e Quali: i protagonisti della puntata del 22 gennaio

Saranno tantissimi gli artisti che saranno protagonisti, tramite le imitazioni, della serata. Da icone nazionali come Gianni Morandi, Zucchero e Nino D’Angelo, alle voci femminili di Gaia, Arisa e Gianna Nannini, fino a delle leggende internazionali come i Beatles e Freddie Mercury. Le prime due puntate sono state vinte da Igor Minerva e Daniele Quartapelle, che hanno interpretato rispettivamente Claudio Baglioni e Renato Zero. Vediamo chi sarà il terzo artista a unirsi a loro, in attesa poi del quarto, che sarà decretato dalla puntata di sabato prossimo, prima del torneo finale che sancirà il vincitore della seconda edizione di Tali e Quali.

Alla conduzione del programma c’è ovviamente Carlo Conti, mentre ai tre giudici fissi, Loretta Goggi, Claudio Panariello e Cristiano Malgioglio, si unirà un quarto giudice a sorpresa. Nella prima puntata c’è stato Biagio Izzo, nella seconda Massimo Lopez, che ha imitato Maurizio Costanzo come giudice. Vediamo dunque cosa ci aspetterà nella terza puntata dello show di Rai Uno.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI