Nuovo appuntamento con La Sposa. La miniserie Rai con protagonista Serena Rossi andrà in onda domenica 23 gennaio in prima serata. Appuntamento fissato per le ore 21.25 con la seconda puntata.

Ecco le anticipazioni de La Sposa. Cosa accadrà a Maria Saggese, interpretata da Serena Rossi, nel corso della seconda puntata? Ecco cosa sappiamo: Spoiler Alert.

La Sposa, anticipazioni seconda puntata

Italo si è aggrappato alla vana speranza che la sua ex moglie fosse ancora in vita per molto tempo. La rivelazione sul suo destino lo ha scosso fortemente, al punto da mettere in discussione la relazione con Maria.

La giovane vedrà crollarsi il mondo addosso, scoprendo che suo fratello sta male. Ha il tifo e le sue condizioni di salute sono disperate. Maria non ci pensa su due volte e si prepara a far ritorno in Calabria. Deve stare al fianco della sua famiglia, devastata da questa tremenda notizia.

Italo è sempre più depresso e, accompagnata la giovane alla corriera, le chiede di non fare più ritorno. Vuol mettere la parola fine a questo matrimonio nato come un obbligo. Una volta giunta a casa, Maria si rende conto che ad aiutare la sua famiglia c’è Antonio, suo ex fidanzato partito per il Belgio in cerca di fortuna.

È diventato un imprenditore ed è ora benestante. I suoi soldi hanno permesso di salvare la vita di suo fratello, ricoverandolo in una clinica privata. Maria viaggia così indietro nel tempo con la mente, ricordando i momenti trascorsi insieme. Antonio le confessa di non averla mai dimenticata, riuscendo a strapparle un bacio.

Seppur sorprendentemente, per come è nato il loro matrimonio, nella testa della ragazza c’è però Italo. Ripensa a quella vita che ha lasciato al nord. Tutto cambia, però, nel momento in cui Italo decide di mettersi in viaggio verso la Calabria. Non ha smesso di pensare a Maria e, sorprendendola, le chiede di tornare a casa con lui. Maria, innamorata, accetta la proposta e si lascia ancora una volta alle spalle la sua famiglia.