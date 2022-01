La sposa, dove è stata girata la fiction con Serena Rossi: location

Domenica 16 gennaio 2022 va in onda in prima serata su Rai 1 la prima puntata della fiction La sposa, suddivisa in due episodi. In totale ne andranno in onda sei. Una storia drammatica e romantica, ambientata negli anni ’60.

La sposa, dove è stata girata

La sposa, fiction con Serena Rossi, è stata girata in Piemonte. É questa la regione scelta per le riprese della miniserie, che ha potuto approfittare del contributo del Piemonte Film TV Fund e della Film Commission Torino Piemonte.

Il luogo cruciale scelto dalla produzione è stato Torino. In quest’area ci si è concentrati soprattutto su una tenuta agricola. Questa si trova all’interno del Parco della Pellerina e ha fornito gli scenari per la vita nei campi che Maria, la protagonista, si ritrova a condurre dopo il matrimonio forzato per salvare la propria famiglia dall’indigenza.

Cast e crew hanno avuto modo di spostarsi anche in altre aree piemontesi. Si va da Carignano alla provincia di Vercelli, fino a Fontanetto Po. All’elenco si aggiunge anche Monte Sant’Angelo, che negli ultimi anni ha visto svariate produzione cinematografiche e televisive iniziare le proprie riprese. Ecco le parole del sindaco: “Da diversi anni Monte Sant’Angelo è, infatti, il set scelto da numerosi registi, da grandi produzioni televisive e cinematografiche per la sua immutata bellezza, per la sua autenticità, certo, ma anche per le nostre maestranze”.

Il Piemonte ha potuto giovare in toto della presenza della troupe de La sposa. Più del 50% delle maestranze presenti sui vari set era piemontese. Da chi ha lavorato alle scenografie al cast artistico. Non mancano poi attori e attrici del luogo, da Stefano Guerrieri, che interpreta Bruno, a Giulia Conforti, che interpreta Nunzia. A loro si aggiungono 400 comparse e 10 figuranti speciali.

