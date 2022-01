La sposa è una fiction Rai composta da 6 puntate. Una miniserie che mescola tre generi: drammatico, sentimentale e storico. La protagonista è Serena Rossi, che interpreta Maria.

Scopriamo la trama e il cast protagonista de La sposa, fiction Rai la cui prima puntata va in onda in prima serata su Rai 1 domenica 16 gennaio 2022 alle ore 21.25.

La sposa, trama e cast

Ambientata negli anni ’60, La sposa ha come protagonista Maria, giovane che vive in Calabria e che accetta di sposare Italo per procura, così da poter salvare la propria famiglia, a un passo dall’indigenza. La famiglia dell’uomo è a dir poco facoltosa, essendo lui il nipote del ricco ma rude agricoltore Vittorio Bassi, di Vicenza.

Maria deve dunque abbandonare la propria terra e sopportare il peso del lavoro in campagna. A ciò si aggiunge il dover sopportare una realtà ostile, essendo lei meridionale e donna. Come se non bastasse tutto ciò, suo marito è ancora sconvolto dalla morte della prima moglie, Giorgia. Un dramma del quale è reputato responsabile dai suoi compaesani. L’unico raggio di luce è Paolino, figlio di Italo, con il quale la giovane riesce a legare.

Il grande cuore e la determinazione di Maria riusciranno ad apportare un cambiamento nelle vite di chi la circonda. Artefice, dunque, di una profonda trasformazione famigliare. Nella sua quotidianità, però, appare di colpo l’ex fidanzato Antonio, tornato dal Belgio e divenuto un imprenditore edile.

A fare da sfondo a tutto ciò vi sono le lotte sociali degli anni Sessanta. Dagli scioperi dei braccianti alle rivendicazioni sindacali, per non parlare del chiaro contrasto tra le dinamiche anacronistiche del mondo contadino e l’Italia industrializzata.

Ecco il cast de La sposa:

Serena Rossi: Maria

Giorgio Marchesi: Italo

Maurizio Donadoni: Vittorio Bassi

Mario Sgueglia: Antonio

Antonio Nicolai: Paolino

Claudia Marchiori: Carla

Antonella Prisco: Nunzia

Matteo Valentini: Giuseppe

Giulia D’Aloia: Luisa

Gualtiero Burzi: Don Fabio

Mariella Lo Sardo: Filomena

Matilde Piana: Carmela

Saverio Malara: Zi’ Michele

Denis Fasolo: Giulio

Stefano Fregni: Maresciallo Pietro

Stefano Guerrieri: Bruno

