Carolina Marconi, chi è il compagno Alessandro Tulli: la vera storia

Carolina Marconi, chi è il compagno della showgirl, Alessandro Tulli: scopriamo tutti i dettagli della vera storia dei due.

Nata in Venezuela, Carolina Marconi è una showgirl, classe 1978, di origini italiane, diventata famosa soprattutto con la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello. La donna ha vissuto dei momenti difficilissimi, dovuti alla lotta contro il tumore al seno, fortunatamente terminata con successo per la showgirl. Un grande aiuto per Carolina è arrivato dal suo compagno: Alessandro Tulli. Scopriamo chi è e la storia tra i due, che hanno dovuto affrontare la difficile malattia della donna e lo hanno fatto insieme.

Carolina Marconi, chi è il compagno Alessandro Tulli

I due ora appaiono sorridenti, il tumore al seno di Carolina Marconi sembra ormai alle spalle e insieme la coppia può tornare a pensare al futuro con fiducia. La donna è stata fidanzata col dj Tommy Vee, conosciuto durante la sua esperienza al Grande Fratello, ma ha poi ritrovato l’amore con Alessandro Tulli. I due si sono conosciuti nel 2014, lui ha un passato da calciatore, ha vestito la maglia della Roma e anche quella delle Nazionali giovanili, nello specifico Under 17 e Under 18.

La loro vita è stata scossa dalla scoperta del tumore al seno della donna nel marzo 2021. La donna subito ha iniziato a sottoporsi alla chemioterapia e sui propri canali social ha documentato la sua lotta al cancro, anche per dare forza e speranza a tutte le altre persone che si trovano nella sua stessa situazione. Ora, Carolina è riuscita nella sua lotta, mettendosi alle spalle il tumore e tornando a concentrarsi sulla sua vita con Alessandro Tulli, che le è rimasto sempre al fianco durante questi mesi difficilissimi.

