Nell’imitazione di Gianni Morandi si nasconde Gianfranco Lacchi, scopriamo tutto su di lui e il suo rapporto con l’artista che conosce da tempo

La terza puntata di Tali e Quali Show è stata vinta da Gianfranco Lacchi grazie alla sua imitazione di Gianni Morandi. Sul palco della trasmissione televisiva condotta da Carlo Conti, il concorrente ha cantato La Fisarmonica conquistando tutta la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Claudio Lauretta nei panni di Vittorio Sgarbi.

Un grande successo per l’esibizione di Gianni Morandi interpretato da Gianfranco Lacchi che così realizza il sogno di aver conquistato un trofeo nei panni del suo mito.

Chi è Gianfranco Lacchi

Gianfranco Lacchi è nato a Roma, città dove attualmente vive. Ha circa 65 anni di età, anche se non conosciamo con esattezza la sua data di nascita. In contemporanea con i suoi studi ha sempre dedicato tempo alle sue più grandi passioni, il canto e la musica. Così fin da giovane ha formato una sorta di band e soprattutto ha avuto la sua più grande intuizione il Morandiamo.

Da oltre 20 anni gira l’Italia con il tour Morandiamo dove mette in scena la sua passione per Gianni Morandi. La sua imitazione del cantautore bolognese è sempre più dettagliata e negli scorsi anni ha partecipato probabilmente anche a MilleVoci, programma di successo di un’emittente locale. Non riusciamo dal suo profilo Facebook e Instagram a dedurre altre informazioni sulla sua vita privata. Non sappiamo se è sposato e se ha figli.

Qualche anno fa ha avuto anche la fortuna di poter collaborare con Gianni Morandi nella trasmissione “La Bella e la Bestia”. Un duetto che ha confermato la grande capacità di portare sul palco la voce e la gestualità del grande artista. Con il tour Morandiamo mette in scena un vero e proprio spettacolo con trenta canzoni eseguite dal vivo. Da Scende la pioggia a Fatti mandare dalla mamma, sono tanti i successi di Morandi che Gianfranco Lacchi porta in scena nel suo show. Un grande successo da oltre 20 anni che gli ha permesso di girare tutta l’Italia ed esibirsi anche all’estero. Ora grazie a Tali e Quali Show la sua popolarità ha spiccato il volo.

