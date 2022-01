Tali e Quali Show: come funziona, concorrenti e giudici

Tali e Quali Show, come funziona lo spinoff del celebre programma e chi sono i concorrenti e i giudici.

Arriva Tali e Quali Show, lo spinoff del programma in cui i vip devono interpretare i grandi protagonisti della storia della musica. Questo particolare format invece vedrà sul palco dei talenti inediti, sconosciuti al grande pubblico, che hanno costruito la propria carriera sull’imitazione di artisti famosi. Scopriamo tutti i dettagli su Tali e Quali Show.

Tali e Quali show: come funziona

Vediamo innanzitutto il regolamento del programma. Alla conduzione ci sarà sempre Carlo Conti, come nel format classico, il conduttore ha raccontato che i concorrenti iniziano qualche giorno prima a lavorare con degli insegnanti di canto e intanto costumisti e truccatori prepareranno i vestiti di scena. I concorrenti dovrebbero essere 11 per ogni puntata e alla fine ci sarà una sorta di mini-torneo tra i vincitori delle singole puntate per decretare il vincitore di questa prima edizione-

Tali e Quali show, i giudici e i concorrenti

I giudici che dovranno valutare le performances degli artisti sono 4: tre saranno fissi, mentre uno ruoterà. I tre presenti in pianta stabile sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice della prima serata sarà Biagio Izzo.

Per ciò che concerne i concorrenti, questi cambieranno di volta in volta. Tra i più interessanti che vedremo in gara ci sono i Sonic Boom, una tribute band dei Kiss, e Alessandro Lunardi, che interpreta Nek.

Tali e Quali show, quando va in onda

La prima puntata va in onda sabato 8 gennaio in prima serata su Rai 1. Le puntate saranno in totale 4, con la quinta che dovrebbe essere il torneo finale per decretare il vincitore.

