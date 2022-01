Grande Fratello Vip, perché Katia Ricciarelli non è stata squalificata? Scopriamo tutto quello che è successo nella puntata.

Katia Ricciarelli è finita nell’occhio del ciclone: non stanno passando inosservati alcuni comportamenti della gieffina, tanto che si è arrivati a parlare di una squalifica. Alla fine la donna è stata salvata: scopriamo tutti i dettagli.

GF Vip: perché Katia Ricciarelli non è stata squalificata

Momenti di forte tensione all’interno della casa: Alfonso Signorini entra per leggere un comunicato e soprattutto per guardare in faccia i concorrenti Il conduttore ha ammesso di essere molto deluso da loro, non riconoscendoli più. Devono ritrovare l’equilibrio e ristabilire la fiducia e il rispetto all’interno della casa, perché così non si può più andare.

Il comunicato era incentrato sulle continue liti all’interno della casa, che sono andate oltre il limite con toni troppo aggressivi e offensivi. La loro incapacità di riuscire ad andare d’accordo e di vivere con serenità all’interno della casa sta andando oltre i limiti del consentito e quindi Alfonso Signorini chiede di ristabilire l’equilibrio e di ritrovare la pace che li ha contraddistinti fino a qualche tempo fa.

Per quanto riguarda Katia Ricciarelli, la donna non è stata squalifica, come accaduto con Fausto Leali, perché l’indirizzo del Grande Fratello è di non essere troppo bacchettone, anche se rimane attento alla tolleranza e al rispetto. Alfonso Signorini ha invitato tutti i coinquilini a rispettare le opinioni di Katia e in caso di discuterle sempre con rispetto. In sostanza, non c’è stata alcuna squalifica, ma il clima all’interno della casa resta molto teso e ulteriori comportamenti scorretti non saranno tollerati.

