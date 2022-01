Avanti un altro pure di sera 23 gennaio: chi ha vinto e montepremi

Seconda puntata di Avanti un altro pure di sera: scopriamo chi ha vinto e il montepremi conquistato nella puntata del 23 gennaio

Nella puntata del 23 gennaio di Avanti un altro pure di sera, Paolo Bonolis e Luca Laurenti propongono la sfida tra meteore e specialisti. A guidare le due squadre da una parte Alvaro Vitali e dall’altra Francesco Pannofino. Tra gli ospiti presenti anche Ilona Staller. Scopriamo quale squadra ha vinto e chi è riuscito a conquistare il montepremi nella seconda puntata di Avanti un altro pure di sera.

Chi ha vinto Avanti un altro pure di sera del 23 gennaio

Dopo la sessione di domande rivolte ad Alvaro Vitali che ha dovuto rispondere a quesiti sul Brut (sbagliando subito), è stato il turno di Ivana Mrazova. La modella riesce a superare la sessione di domande e passa la palla a Veronica e Marcella. Si tratta di due Lollipop che tornano in tv dopo anni. Nella squadra delle meteore anche Eleonora, ex Non è la Rai, George, concorrente del Grande Fratello, e Leonardo Fumarola, ex di Amici. Chiude la gara tra le meteore Viviana Stucchi che da piccola ha partecipato allo Zecchino d’Oro. A vincere è Ivana Mrzova.

Si passa agli specialisti e subito Francesco Pannofino riesce a raggiungere la cifra di 150 mila euro. Della squadra fa parte anche Ingrid, esperta di cinema d’essay e per l’occasione spunta anche Ilona Staller che affronta l’argomento con la concorrente. È poi il turno di Isolina e Loris amanti degli animali, Marco Scoma che insegna l’arte della seduzione e Francesco, grande appassionato di giochi. Il vincitore della squadra degli specialisti è Francesco Pannofino che ha sfidato così Ivana Mrazova nella manche finale. A vincere la seconda puntata di Avanti un altro pure di sera è stato Francesco Pannofino che ha approfittato degli errori della Mrazova. L’attore e doppiatore ha conquistato 23 mila euro che verranno donati in beneficenza.

