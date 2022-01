Grande Fratello Vip, vediamo i pronostici per la puntata di stasera: chi è in nomination e chi rischia l’eliminazione?

Stasera 24 gennaio una nuova puntata del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo quali sono i pronostici sul televoto che coinvolge il pubblico per scoprire chi è il preferito della Casa.

Leggi anche: Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 21 gennaio: pronostici ribaltati

Grande Fratello Vip 24 gennaio: i pronostici

La puntata di questa sera, come detto da Alfonso Signorini, non porterà ad eliminazioni, ma c’è comunque un televoto molto importante: quello tra Soleil Sorge, Kabir Bedi e Federica Calemme. Un televoto che sarà molto importante per capire gli umori del pubblico e rivelare quale vip rischia maggiormente l’eliminazione nelle prossime puntate. Sarà particolarmente interessante capire l’orientamento del pubblico nei riguardi di una delle grandi protagoniste di quest’anno all’interno della casa, Soleil Sorge, che da qualche tempo ha ormai perso la propria leadership e ora rischia seriamente di poter uscire a breve dal GF Vip. L’influencer è la favorita dei pronostici e dovrebbe vincere la sfida al televoto. A pari merito Kabir Bedi e Federica Calemme.

Soleil guarda con attenzione a questo televoto e spera di passare con successo la prova, per poi provare a mettersi alle spalle gli scivoloni degli ultimi tempi e tornare a occupare un ruolo importante nelle preferenze del pubblico in vista della volata finale che porterà alle ultime battute del reality. Per il resto, vedremo anche degli aggiornamenti su ciò che riguarderà il triangolo formato proprio da Soleil Sorge e da Alex Belli e Delia Duran, con l’uomo che ha rivelato di voler lasciare la donna, invitandola a proseguire per la propria strada. Cosa succederà? Lo vedremo presto nelle nuove puntate del reality.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI