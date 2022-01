Grande Fratello VIP 28 gennaio chi è in nomination e pronostici: protagonista in bilico

Grande Fratello Vip, vediamo i pronostici per la puntata di stasera: chi è in nomination e chi rischia l’eliminazione?

Stasera 28 gennaio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo quali sono i pronostici circa la puntata di questa sera e chi potrebbe lasciare la casa al termine della serata.

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 28 GENNAIO, JESSICA MOLLA

Grande Fratello Vip 28 gennaio: i pronostici

Dopo la calma dell’ultima puntata, stasera è pronta a tornare alta la tensione all’interno della casa del Grande Fratello. Lunedì infatti non c’è stata alcuna eliminazione, mentre stasera un concorrente dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia. La finale del 14 marzo 2022 si fa sempre più vicina e il cerchio inizia a restringersi, con tutti i vipponi che iniziano a tremare. Per quanto riguarda la puntata di stasera, in nomination ci sono Barù, Nathaly Caldonazzo e Federica Calemme e quindi uno dei tre dovrà lasciare la trasmissione alla fine della puntata: scopriamo chi ha più possibilità di venire eliminato.

L’eliminazione si svolgerà come al solito tramite il televoto, col pubblico che sceglierà chi salvare e il meno votato che dovrà salutare la casa. Una stima di chi sarebbe maggiormente a rischio si può delineare da un sondaggio effettuato dal sito del Grande Fratello, che fotografa uno scenario molto eloquente: tra i preferiti del pubblico, Barù e Nathaly sono appaiati al 41%, mentre Federica è molto più sotto, al 17%. Stando a queste stime, è molto probabile che sarà Federica Calemme ad abbandonare la casa del Grande Fratello, ma attenzione, perché la ragazza è giù partita diverse volte da posizioni di svantaggio e ha saputo ribaltare la situazione. I pronostici sembrano non lasciarle scampo però stavolta, vedremo se la ragazza saprà regalare l’ennesimo colpo di scena.

